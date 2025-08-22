Donald Trump, nemulțumit de atacul ucrainean asupra conductei care transportă petrol rusesc în Europa: „Sunt foarte supărat”

Donald Trump i-a spus premierului maghiar Viktor Orban că este foarte supărat de atacul ucrainean asupra conductei care duce petrol din Rusia în Ungaria și Slovacia, potrivit uni mesaj trimis de la Washington la Budapesta și publicat de consilierul politic al prim-ministrului maghiar, Balazs Orban, relatează agenția rusă de stat Tass.

„Viktor, nu-mi place ce am auzit. Sunt foarte supărat în legătură cu asta”, a scris Trump de mână, ca răspuns la o scrisoare din partea premierului maghiar postată pe Facebook de consilierul său.

Foto: Facebook/ Balazs Orban

Atacul ucrainean a blocat livrările de petrol

Armata ucraineană a lovit stația de pompare a petrolului Unecha, o parte critică a conductei Drujba prin care transportă petrol către Europa, a declarat joi seara un comandant ucrainean, citat de Reuters. În urma atacului, livrările au fost oprite, motiv pentru care Ungaria și Slovacia au sesizat Comisia Europeană.

Ministerul maghiar de externe Peter Szijjarto și omologul său slovac Juraj Blanar au solicitat Comisiei Europene să ia măsuri împotriva Ucrainei pentru a o obliga să înceteze atacurile asupra conductei, potrivit scrisorii analizate de Reuters.

Spre deosebire de majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, Slovacia și Ungaria rămân dependente de energia rusă și primesc cea mai mare parte a țițeiului prin conductele Drujba care traversează Belarus și Ucraina.

Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți în ultimele săptămâni, iar Kievul a lovit mai multe rafinării rusești. Scopul acestor atacuri este de a reduce veniturile care finanțează războiul Rusiei în Ucraina, de a perturba exporturile sale de energie și de a crea penurie de combustibil în Rusia.

La rândul său, Moscova a folosit rachete și drone pentru a lovi infrastructura energetică a Ucrainei și astfel a redus capacitatea Kievului de a importa gaze naturale și de a asigura încălzirea populației și combustibilul pentru armată.