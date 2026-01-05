Donald Trump nu crede în atacul ucrainean asupra reședinței lui Putin: „Nimeni nu știe în acest moment”

Preşedintele american Donald Trump a indicat duminică seară că nu crede afirmaţiile Moscovei conform cărora Ucraina a atacat cu drone o reşedinţă a preşedintelui rus Vladimir Putin în nord-vestul Rusiei, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Nu cred că acel atac a avut loc”, a declarat Trump la bordul aeronavei Air Force One, menţionând că „nimeni nu ştie în acest moment” dacă acuzaţiile ruseşti, pe care Kievul le respinge, sunt adevărate.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat la începutul săptămânii trecute că Ucraina a încercat să atace reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod şi că, prin urmare, poziţia de negociere a Moscovei se va schimba.

Lavrov a declarat că, în noaptea de 28 spre 29 decembrie, Ucraina a atacat reşedinţa oficială a preşedintelui rus din regiunea Novgorod cu 91 de drone cu rază lungă de acţiune, care au fost toate distruse de apărarea aeriană rusă.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins luni acuzaţiile Rusiei, calificându-le drept „o nouă serie de minciuni”.

El a declarat presei că Rusia încearcă, prin astfel de declaraţii, să submineze progresele înregistrate în negocierile de pace dintre Ucraina şi SUA şi că Moscova pregăteşte terenul pentru un atac asupra clădirilor guvernamentale ucrainene din Kiev.

Prima reacție a președintelui SUA

Reacția inițială a lui Donald Trump a venit pe 29 decembrie, când președintele american a spus că președintele rus Vladimir Putin l-a informat că Ucraina a încercat să-i atace reședința din nordul Rusiei.

„Nu-mi place. Nu e bine”, le-a spus Trump reporterilor când a fost întrebat dacă este îngrijorat că aceste acuzații ar putea afecta eforturile sale de a media pacea. „Am aflat azi dimineață. Știți cine mi-a spus? Președintele Putin, azi dimineață. A spus că a fost atacat. Nu este bine. Am fost foarte furios când am auzit”, a adăugat el.

„Este o perioadă delicată. Nu e momentul potrivit. Una este să fii ofensiv, pentru că ei sunt ofensivi, dar alta este să-i ataci casa. Nu este momentul potrivit să faci așa ceva”, a mai spus Trump.

Ucraina nu a vizat o reședință folosită de președintele rus Vladimir Putin într-un recent atac cu drone în nordul țării sale, a evaluat CIA. Directorul agenției, John Ratcliffe, l-a informat pe Trump despre această evaluare miercuri, au spus oficiali citați de CNN.

La rândul său, Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), care urmărește evoluția luptelor dintre Rusia și Ucraina, a pus la îndoială veridicitatea atacului.