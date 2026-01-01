Trump a aflat chiar de la CIA că rușii au mințit: Ucraina nu a vizat palatul lui Putin în atacul cu drone

CIA, agenţia de informaţii a SUA, contrazice informațiile pe care Vladimir Putin i le-a transmis recent președintelui american Donald Trump cu privire la presupusul atac ucrainean asupra reședinței sale din regiunea Novgorod.

Ucraina nu a vizat o reședință folosită de președintele rus Vladimir Putin într-un recent atac cu drone în nordul țării sale, a evaluat CIA. Directorul agenției, John Ratcliffe, l-a informat pe Trump despre această evaluare miercuri, au spus oficialii, citați de CNN.

La rândul său, Institutul American pentru Studiul Războiului (ISW), care urmărește evoluția luptelor dintre Rusia și Ucraina, a pus la îndoială veridicitatea atacului.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat luni că Ucraina a încercat să atace reședința președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod (nordul Rusiei) și că, prin urmare, poziția Moscovei în negocierile de pace va fi revizuită.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat imediat și a acuzat Rusia de „minciună”, scopul fiind, spune el, de a „submina toate rezultatele eforturilor noastre diplomatice comune cu echipa președintelui Trump”.

Președintele SUA, în schimb, a spus că a fost informat despre presupusul atac cu drone denunțat de Rusia chiar de către Vladimir Putin, într-o convorbire telefonică, și că a fost „foarte furios când am auzit”.

Armata rusă a repetat miercuri acuzațiile potrivit cărora Ucraina ar fi atacat cu drone reședința președintelui Vladimir Putin și a prezentat un videoclip cu o dronă care ar fi fost doborâtă în timpul atacului.

Într-un raport difuzat miercuri de armata rusă, un general responsabil cu unitățile de rachete antiaeriene, Alexandre Romanenkov, a declarat că „atacul terorist” împotriva reședinței lui Putin a fost „planificat cu atenție”.

Armata rusă a publicat, de asemenea, o hartă care ar arăta traiectoria rachetelor lansate în timpul acestui presupus atac, precum și mărturia unui bărbat prezentat ca fiind un locuitor al unui sat situat în apropierea reședinței președintelui rus.