Donald Trump nu va participa la nunta fiului său, Donald Jr. „Iubirea pentru SUA nu-mi permite să o fac”

Președintele SUA Donald Trump a anunțat, vineri, că nu va participa la nunta fiului său mai mare, Donald Trump Jr. cu modelul Bettina Anderson pentru că trebuie să rămână la Washington cu îndatoriri oficiale, scrie Reuters.

„Deși am vrut foarte tare să fiu alături de fiul meu, Don Jr și cel mai nou membru al familiei Trump, viitoarea sa soție Bettina, circumstanțe care țin de guvernare și de iubirea mea pentru Statele Unite ale Americii nu-mi permit să o fac”, a scris Donald Trump într-o postare pe Truth Social.

„Cred că este foarte important ca eu să rămân la Washington D.C., la Casa Albă, în timpul unei perioade foarte importante”, a continuat Trump.

Nunta urmează să aibă loc în acest weekend pe o mică insulă din Bahamas, a relatat joi CNN, citând două surse apropiate pregătirii evenimentului.

Trump a declarat presei, joi, că fiul său și-ar fi dorit ca el să asiste la eveniment, însă va fi „un eveniment privat restrâns”. Președintele spunea că va încerca să ajung la nuntă, însă perioada nu este una bună pentru el. „Am o chestie numită Iran și alte lucruri”, spunea președintele Trump.

Administrația Trump este angajată în negocieri diplomatice mediate de Pakistan menită să ajungă la obținerea unui acord pentru încheierea războiului dintre Iran, de o parte, și Israel și SUA de cealaltă, care a început pe 28 februarie și a afectat economia globală.

Este a treia oară când Donald Trump Jr. se logodește. Anterior, a fost căsătorit timp de 12 ani cu Vanessa, fostă model și actriță, cu care are cinci copii. Vanessa a cerut divorțul în 2018.

Ulterior, fiul cel mare al președintelui Donald Trump s-a logodit cu Kimberly Guilfoyle, o vedetă de televiziune americană, de care s-a despărțit în 2024.