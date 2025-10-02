Donald Trump, pus la colț. „Cu tot respectul pentru actualii lideri mondiali, este mai mare decât ei și va supraviețui regimului, guvernului și sloganurilor lor”

Victor Montagliani (60 de ani), vicepreședintele FIFA, a declarat că meciurile de la Campionatul Mondial nu vor fi mutate în alte orașe, în ciuda declarațiilor lui Donald Trump (79 de ani).

Președintele SUA declarase în urmă cu aproximativ două săptămâni că partidele de la Campionatul Mondial din 2026, care vor avea loc în Seattle şi San Francisco ar putea fi mutate în alte orașe pentru siguranța fanilor.

Trump spunea că aceste orașe „sunt conduse de nebuni radicali, de stânga, care nu ştiu ce fac”.

