Donald Trump și-a grațiat aliații acuzați că au încercat să răstoarne rezultatul alegerilor din 2020

Președintele american Donald Trump a acordat grațieri unei lungi liste de aliați politici acuzați de sprijinirea sau implicarea lor în presupuse planuri de a răsturna alegerile prezidențiale din 2020, potrivit avocatului pentru grațieri al Departamentului de Justiție, Ed Martin, citat de CNN.

Persoanele menționate într-o proclamație pe care Martin a publicat-o pe platforma social media „X”, includ figuri cunoscute precum avocații lui Trump, Rudy Giuliani și Sidney Powell, și fostul șef de cabinet al președintelui, Mark Meadows. Lista conține zeci de nume.

„Această proclamație încheie o gravă nedreptate națională comisă împotriva poporului american după alegerile prezidențiale din 2020 și continuă procesul de reconciliere națională”, se arată în documentul care indică data de 7 noiembrie în text.

Acesta stipulează o „grațiere completă, integrală și necondiționată” pentru cei numiți, inclusiv pentru unii dintre co-inculpații președintelui care au fost acuzați în statul Georgia pentru încercarea de a submina victoria lui Joe Biden la alegerile din 2020.

De asemenea, au fost grațiați și republicanii care au acționat ca „electori falși” pentru Trump în 2020 și care au fost acuzați în cazuri la nivel de stat pentru depunerea de certificate false, care confirmau că erau electori legitimi, în ciuda victoriei lui Biden în acele state.

Trump însuși a fost inculpat pentru infracțiuni grave, fiind acuzat că a lucrat pentru a răsturna înfrângerea sa la alegerile din 2020, dar cazul intentat de procurorul special al Departamentului de Justiție, Jack Smith, a fost abandonat în noiembrie, după victoria lui Trump împotriva democratei Kamala Harris la alegerile din noiembrie anul trecut. Politicile Departamentului interzic urmărirea penală a președinților aflați în funcție.

Giuliani, Meadows și alții care au fost menționați în proclamație fuseseră acuzați de procurorii de stat pentru faptele legate de alegerile din 2020, dar cazurile fie au ajuns într-un impas, fie sunt doar pe linie moartă. În septembrie, un judecător a respins cazul din Michigan împotriva a 15 republicani acuzați că au încercat să certifice în mod fals victoria lui Trump în acel stat crucial.