Donald Trump și miliardarii din Silicon Valley, inclusiv Elon Musk, îl apără pe șeful Nvidia: „Este de neînlocuit”

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, este vizat de o anchetă internă și de o investigație a FBI-ului, după ce a admis o relație amoroasă cu o presupusă spioană chineză.

Scandalul a stârnit reacții puternice în Silicon Valley și a pus sub semnul întrebării viitorul lui Jensen Huang la șefia gigantului producător de cipuri. Elon Musk și mai mulți magnați din finanțe l-au apărat public, în timp ce președintele Donald Trump a declarat că FBI-ul „anchetează cazul”, potrivit The Guardian.

Liderul de la Casa Albă a declarat luni, într-o conferință de presă, că a vorbit cu Huang, fără a oferi însă multe detalii despre investigație. „I-am pus această întrebare: «Aveai vreo idee că ea era spioană?» El a răspuns: «Nu aveam nicio idee că era spioană», și eu chiar îl cred”, a spus Trump.

Președintele american a adăugat: „Știu că FBI-ul investighează cazul din altă perspectivă și cred că el va ieși bine din această situație”.

Declarațiile vin după ce, în weekend, Trump afirmase despre șeful Nvidia că „a făcut o treabă incredibilă” și că „este un om onorabil”. Președintele a mai spus atunci că este convins că Huang va rămâne și ar trebui să rămână în funcția de director general.

Reacțiile lui Elon Musk și ale investitorilor

Susținătorii lui Huang au calificat relația sa cu presupusa spioană Alice Huang drept o eroare personală de judecată, și nu o dovadă de trădare față de Statele Unite, care au impus restricții stricte asupra tipurilor de cipuri pe care Nvidia le poate vinde în China.

Investitorul de capital de risc Shaun Maguire a declarat că directorul Nvidia „a făcut ceva incredibil de prostesc”, dar că este „unul dintre cei mai mari antreprenori ai acestei generații”.

„Două greșeli nu fac un lucru corect, și cred că Jensen este de neînlocuit pentru poziția de lider a Americii în domeniul IA. Să nu distrugem industria noastră de IA doar pentru că China a desfășurat o operațiune de informații reușită”, a adăugat el.

La postarea lui Maguire, CEO-ul SpaceX și Tesla, Elon Musk, a răspuns cu mesajul: „Sunt de acord”.

Miliardarul Bill Ackman, managerul unui fond speculativ din SUA, a declarat la rândul său că Huang este „om” și merită sprijin public.

„Este un om incredibil. Chiar și oamenii incredibili fac greșeli. Își asumă întreaga responsabilitate, așa cum se cuvine. Ar trebui să-l sprijinim cu toții pe el și pe familia sa. Mergem mai departe”, a spus Ackman. Ulterior, el a explicat că nu cere o scutire pentru Huang, ci speră să fie o chestiune simplă, nu un risc pentru securitatea națională.

Conducerea lui Jensen Huang, aflat la vârful companiei de 33 de ani și implicat în proiecte majore precum garanția de 105 miliarde de dolari oferită în august pentru un centru de date OpenAI în Ohio, este considerată esențială pentru stabilitatea Nvidia.

Pe fondul speculațiilor privind amploarea scandalului și viitorul CEO-ului, acțiunile companiei au scăzut luni cu 4,2%, închizând la cel mai mic nivel din 7 aprilie.

Anchetă internă la Nvidia și acuzațiile de spionaj

The New York Times a relatat în weekend că șeful Nvidia a avut o relație intimă cu o femeie de afaceri, Alice Huang, despre care serviciile de informații americane suspectează că ar fi spioană chineză.

Jensen Huang, căsătorit din 1985 cu soția sa, Lori, a admis duminică, într-un e-mail adresat angajaților, că a avut o aventură și că va coopera cu o anchetă internă.

În aceeași zi, Consiliul de administrație al Nvidia a anunțat că demarează o investigație cu privire la informațiile conform cărora Huang ar fi fost ținta unei operațiuni de spionaj străin. Compania a precizat într-un comunicat că nici secretele comerciale, nici securitatea națională a SUA nu au fost compromise.

Agențiile de informații din SUA consideră că Alice Huang, acționând în numele Beijingului, l-ar fi determinat pe șeful Nvidia să facă presiuni asupra lui Trump pentru relaxarea controalelor la export privind vânzările companiei în China, demers pe care Huang l-a făcut în mod public de mai multe ori.

China a respins acuzațiile. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun, le-a catalogat drept „denigrări și calomnii complet nefondate”, potrivit Associated Press.