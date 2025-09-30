Donald Trump spune că „ar fi o mare insultă” la adresa SUA să nu câștige el Premiul Nobel

Președintele american Donald Trump a sugerat marți că el ar trebui să fie câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace în acest an, pentru rolul pe care susține că l-a jucat în rezolvarea mai multor războaie de pe glob, transmite AFP.

Trump, care vrea de multă vreme să câștige distincția pe care a obținut-o și democratul Barack Obama în 2009, a pledat pentru el însuși la o zi după ce a anunțat un plan de pace în 20 de puncte pentru Fâșia Gaza.

„Veți primi Premiul Nobel? Bineînțeles că nu. I-l vor da cuiva care n-a făcut absolut nimic”, a spus președintele republican al SUA, marți, într-un discurs susținut în fața generalilor și amiralilor americani convocați pentru o reuniune la Quantico.

„Ar fi o mare insultă la adresa țării noastre, vă spun. Nu-l vreau eu, vreau ca țara să-l primească”, a adăugat Donald Trump.

În discursul de marți, liderul american a repetat o afirmație recentă potrivit căreia a rezolva șapte războaie de când a revenit la Casa Albă, în ianuarie.

El susține că dacă planul pe care l-a prezentat alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru Fâșia Gaza luni la Casa Albă va funcționa „vom avea opt, opt în opt luni”.

Hamas încă nu a oferit un răspuns în privința planului.

Trump spune că a „încheiat șapte războaie”

În urmă cu aproximativ o săptămână, Donald Trump a declarat în cadrul Adunării Generale a ONU că a „încheiat șapte războaie”, menționând „Cambodgia și Thailanda, Kosovo și Serbia, Congo și Rwanda (…), Pakistan și India, Israel și Iran, Egipt și Etiopia și Armenia și Azerbaidjan”.

CNN remarca la acel moment că războaiele în care Trump a investit până acum cele mai multe eforturi pentru a le încheia, conflictul Israelului din Gaza și cel al Rusiei din Ucraina, continuă să facă ravagii, în ciuda nenumăratelor termene-limită, amenințări și promisiuni pe care le-a făcut președintele american pentru a obține acorduri de încetare a focului.

AFP notează la rândul său că în multe dintre cazurile menționate de liderul SUA afirmațiile sunt parțiale sau inexacte.

Comitetul Nobel din Norvegia a declarat că nu poate fi influențat de campania făcută de Trump în privința premiului.

„Desigur, observăm că există multă atenție din partea mass-media față de anumiți candidați”, a declarat recent pentru AFP secretarul comitetului, Kristian Berg Harpviken. „Dar acest lucru nu are niciun impact asupra discuțiilor care au loc în cadrul comitetului”, a adăugat el.