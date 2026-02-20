Donald Trump spune că ia în calcul o „lovitură militară limitată” împotriva Iranului / Teheranul reacționează și face un anunț

Președintele Donald Trump a declarat vineri în fața jurnaliștilor că ia în calcul o lovitură militară limitată pentru a pune presiune pe Iran să accepte un acord, potrivit New York Times.

„Cred că pot spune că iau în considerare acest lucru”, a afirmat el la începutul unei întâlniri cu guvernatorii, la Casa Albă.

Trump analizează mai multe opțiuni pentru a lovi Iranul în zilele următoare, pe fondul negocierilor privind programul său nuclear.

Iranul anunță un proiect de acord „în două sau trei zile”

Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a anunțat vineri că un proiect al unui acord în domeniul nuclear iranian urmează să fie finalizat în „două sau trei zile” şi că Iranul îl va prezenta apoi Statelor Unite, relatează AFP, conform News.ro.

„Următorea etapă, pentru mine, este prezentarea unei propuneri a unui potenţial acord omologilor mei americani”, emisarul Steve Witkoff şi ginerele preşedntelui american Donald Trump, Jared Kushner, a anunţat într-un interviu acordat postului amrican MSNBC Abbas Araghchi.

„Cred că în două sau trei zile ea va fi gata”, a dat asigurări şeful diplomaţiei iraniene.

Abbas Araghchi a purtat negocieri indirecte marţi, mediate de sultanatul Oman, în apropiere de Geneva, cu Steve Witkoff şi Jared Kushner.

„Veți afla probabil în următoarele 10 zile”

Preşedintele Donald Trump a sugerat joi, în discursul ţinut la Consiliul pentru Pace, că o decizie cu privire la Iran – dacă va continua diplomaţia cu Teheranul sau va ordona un atac militar – ar putea fi luată în următoarele zece zile.

„S-ar putea să fim nevoiţi să facem un pas mai departe, sau poate nu. Poate că vom ajunge la un acord”, a spus Trump referindu-se la Iran. „Veţi afla probabil în următoarele 10 zile, dar întâlnirea de astăzi este dovada că, cu o conducere hotărâtă, nimic nu este imposibil”, a spus Trump la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, desfășurată la Washington.

„Acum este momentul ca Iranul să ni se alăture pe o cale care va completa ceea ce facem. Şi dacă ni se alătură, va fi minunat. Dacă nu ni se alătură, va fi minunat şi aşa, dar va fi o cale foarte diferită. Nu pot continua să ameninţe stabilitatea întregii regiuni şi trebuie să încheie un acord”, a spus Trump joi.

„Dacă nu se întâmplă, nu se întâmplă. Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă”, a adăugat el.

Oficialii americani şi israelieni au declarat pentru Axios că o operaţiune militară împotriva Iranului va fi probabil o campanie masivă, de câteva săptămâni, şi ar putea începe în câteva zile.