Șocul de pe piața energiei: Viktor Orban cere ridicarea sancțiunilor contra Rusiei, ce spune Bruxellesul despre stocuri

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, ține un discurs, în timp ce Viktor Orban, premierul Ungariei, poate fi văzut în fundal. FOTO: Philipp von Ditfurth / DPA / Profimedia

Premierul Viktor Orban, a anunțat luni la prânz că i-a trimis președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o scrisoare în care cere să fie suspendate toate sancțiunile asupra petrolului și gazelor vândute de Rusia, pentru a opri creșterea prețurilor petrolului în Ungaria.

Orban a mai spus într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook că a convocat o ședință a guvernului pentru mai târziu în cursul zilei de luni, pentru a „împiedica creșterea prețului motorinei și benzinei la niveluri insuportabile”.

Anunțul său a venit după ce, luni dimineață, von der Leyen a spus, la o conferință cu ambasadorii UE că Uniunea Europeană va fi întotdeauna alături de Ucraina în conflictul său cu Rusia, indiferent de ceea ce se întâmplă în altă parte.

Mesaj de calm de la Bruxelles: Există stocuri

Statele membre ale UE dispun de stocuri suficiente de petrol și gaze, în ciuda întreruperii lanțurilor de aprovizionare cauzate de războiul din Orientul Mijlociu, a transmis luni Comisia Europeană, potrivit Reuters.

„Suntem mult mai puțin îngrijorați de securitatea aprovizionării decât de prețurile ridicate la energie”, a declarat reporterilor de la Bruxelles purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen.

Ea a afirmat că statele membre ale UE dispun de stocuri de petrol sau echivalente care pot acoperi până la 90 de zile și că nu există semne ale unei situații de urgență, chiar dacă dimineață prețul de referință european pentru gaze a sărit cu 30%.

Un mesaj de calm a venit și de la G7, ai căror miniștrii de finanțe urmează să se reunească luni în cadrul unei ședințe de urgență pentru a analiza posibilitatea utilizării petrolului din rezervele strategice gestionate de Agenția Internațională pentru Energie, pentru a calma piețele.

Unele companii americani fac bani mai mulți

Unii dintre cei mai mari câștigători par a fi exportatorii americani de gaze naturale lichefiate (GNL), potrivit unei analize Euractiv.

În timp ce Europa se confruntă cu riscul unei noi crize energetice, companiile energetice din Statele Unite își văd profiturile și valoarea bursieră în creștere accelerată.

Creșterea prețurilor la energie riscă să frâneze redresarea economică fragilă a Europei. Potrivit estimărilor European Central Bank, o majorare cu 20% a prețurilor gazelor ar putea reduce creșterea economică a zonei euro cu aproximativ 0,1 puncte procentuale în acest an. În paralel, o scumpire cu 14% a petrolului ar produce un efect similar asupra PIB-ului.

Sfârșitul războiului s-a îndepărtat după alegerea lui Mojtaba

Prețurile petrolului au cunoscut luni dimineață cel mai mare salt de după 2022, după ce Mojtaba Khamenei a fost ales succesor al tatălui său Ali, ceea ce a semnalat că linia dură rămâne la conducerea Iranului, închizând aparent orice cale rapidă de încheiere a războiului din Orientul Mijlociu.

Probabilitatea ca perturbarea aprovizionării globale cu energie – deja una dintre cele mai grave din istorie – să dureze mai mult decât se preconiza inițial a determinat creșterea prețurilor petrolului la niveluri record și corecții pe piețelor bursiere ale lumii.

„Odată cu numirea fiului fostului lider în funcția de nou lider al Iranului, obiectivul președintelui american Donald Trump de a schimba regimul din Iran a devenit mai dificil de atins”, a declarat Satoru Yoshida, analist de mărfuri la Rakuten Securities.