Materialele găsite de americani pe nava iraniană oprită cu „o gaură în sala motoarelor” și capturată, declarate „strict secrete”

USS New Orleans, navă a Marinei SUA, păzește nava cargo iraniană M/V Touska după ce aceasta a fost abordată și atacată cu focuri de armă pentru încălcarea blocadei maritime asupra porturilor iraniene, pe 15 aprilie 2026, în Golful Oman. FOTO: Us Navy/Us Navy / Zuma Press / Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat joi că nu poate dezvălui detalii despre materialele găsite pe nava de marfă sub pavilion iranian capturată de Marina SUA, asupra căreia forțele americane au deschis focul, calificându-le drept „strict secrete”, informează CNN.

„Da, erau lucruri acolo, dar sunt strict secrete”, a spus Trump în Biroul Oval, în timpul unei discuții cu presa, adăugând: „Avem o mulțime de lucruri pe care le-am luat”.

Când a fost întrebat dacă este supărat pe China pentru că a încercat să încalce blocada americană asupra porturilor iraniene, Trump a răspuns „nu”, precizând că SUA fac „același lucru cu alte țări”. El a spus apoi că ceea ce s-a găsit nu era „cutremurător”.

Trump a continuat și a avertizat Iranul să nu arunce mine în Strâmtoarea Ormuz, calificând acest lucru drept „o acțiune foarte nechibzuită”.

Liderul de la Casa Albă anunțase, pe 19 aprilie, că forțele americane au deschis focul și au capturat o navă de marfă aflată sub pavilion iranian după ce aceasta a încercat să treacă de blocada navală americană din Golful Oman.

Ulterior, pe 20 aprilie, comandamentul militar iranian „Hazrat Khatam al-Anbiya” a confirmat „atacul” revendicat de armata americană asupra acestei nave cargo, identificată ca M/V Touska.

„America agresivă, încălcând armistiţiul şi comiţând acte de piraterie maritimă, a atacat una dintre navele comerciale ale Iranului în apele Mării Omanului, trăgând asupra acesteia şi dezactivându-i sistemul de navigaţie prin trimiterea mai multor terorişti marini pe puntea navei menţionate”, a transmis comandamentul iranian, într-un comunicat publicat de agenția de presă Tasnim.

„Avertizăm că Forţele Armate ale Republicii Islamice Iran vor răspunde în curând şi vor răzbuna acest act de piraterie armată comis de armata SUA”, a adăugat comandamentul iranian.

Nava cargo Touska, care a fost oprită, pe 19 aprilie, într-o operațiune spectaculoasă a pușcașilor marini americani, ar fi putut avea la bord articole cu dublă utilizare ce pot fi folosite în scopuri militare, au declarat luni, pentru Reuters, surse din domeniul securității maritime.

Micul vas de transport containere, care făcea parte din grupul Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), aflat sub sancțiunile SUA, a fost abordat în largul portului Chabahar din Iran, în Golful Oman.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a transmis că echipajul navei Touska nu a respectat avertismentele repetate pe o perioadă de șase ore și că nava a încălcat blocada impusă de SUA. Nava a fost oprită cu „o gaură în sala motoarelor”, apoi abordată de pușcași marini care au coborât în rapel din elicoptere decolate de pe nava de asalt amfibie USS Tripoli.

Sursele din domeniul securității, care au refuzat să fie identificate, au declarat că, potrivit evaluărilor lor inițiale, nava transporta probabil articole cu dublă utilizare aduse din Asia.

Nava a mai încărcat în trecut articole considerate a avea dublă utilizare, a precizat una dintre surse.

Sursele nu au oferit detalii cu privire la încărcătură. Comandamentul Central al SUA a enumerat metale, țevi și componente electronice printre alte bunuri care ar putea avea atât o utilizare militară, cât și una industrială.

Iranul a cerut eliberarea imediată a navei, a marinarilor și a familiilor acestora, adăugând că incidentul a încălcat armistițiul convenit luna aceasta și avertizând că Washingtonul va fi responsabil pentru orice escaladare ulterioară.

Armata iraniană a afirmat că nava venea din China.

Iranienii au susținut că erau pregătiți să se lupte cu forțele americane în legătură cu „agresiunea flagrantă”, dar au fost constrânși de prezența familiilor membrilor echipajului la bord.

Washingtonul a impus sancțiuni asupra IRISL la sfârșitul anului 2019, descriind-o ca fiind „compania de transport maritim preferată a agenților de achiziții iranieni”, inclusiv pentru transportul de articole destinate programului de rachete balistice al Iranului.

Echipajul navei Touska era format în principal dintr-un căpitan iranian și marinari iranieni, dar ar putea fi și alții, a spus una dintre sursele citate de Reuters.