Cu o zi înainte de expirarea ultimatumului, Trump spune ce va face cu Putin, după ce Kremlinul a refuzat să discute cu Kievul

Președintele american Donald Trump a declarat joi seară că este pregătit să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin, în ciuda refuzului liderului de la Kremlin de a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, spulberând speculațiile potrivit cărora discuțiile directe între cei doi șefi de stat aflați în conflict ar fi o condiție prealabilă pentru organizarea unui summit la nivel înalt între SUA și Rusia, relatează The Guardian.

Termenul limită acordat de președintele american Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina sau pentru a suferi sancțiuni economice severe expiră vineri, dar nu este clar cum intenționează să procedeze în contextul noilor eforturi pentru organizarea unui summit cu Vladimir Putin și al negocierilor comerciale delicate cu China, comentează CNN.



Trump a promis la începutul acestei săptămâni că va aplica noi sancțiuni împotriva Rusiei, chiar dacă s-a îndoit de eficacitatea acestora.

Liderul de la Casa Albă a declarat reporterilor aflați în Biroul Oval că Putin nu trebuie să se întâlnească mai întâi cu Zelenski pentru ca o întrevedere între președinții SUA și Rusiei să aibă loc.

„Nu, nu trebuie”, a spus Trump. „Ei vor să se întâlnească cu mine și voi face tot ce pot pentru a opri uciderile.”

Mesaje cotradictorii de la Casa Albă și Kremlin

Declarațiile liderului american contrazic relatările New York Post și CNN, care citau un oficial al Casei Albe ce a precizat că Trump se va întâlni cu Putin numai dacă liderul de la Kremlin se va întâlni cu Zelenski, lucru pe care Putin l-a respins anterior.

Mesajele contradictorii – oficialii de la Casa Albă și de la Kremlin contrazicându-se uneori cu privire la cererile liderilor și la stadiul planificării – sugerează un nou capitol haotic în eforturile lui Trump de a negocia un armistițiu în războiul din Ucraina.

Putin a declarat că nu este pregătit să se întâlnească cu Zelenski, chiar dacă Kremlinul a afirmat că sunt în curs pregătirile pentru un summit bilateral cu Donald Trump săptămâna viitoare.

„Nu am nimic împotrivă în general, este posibil, dar trebuie create anumite condiții pentru asta”, a declarat Putin despre întâlnirea cu Zelenski. „Dar, din păcate, suntem încă departe de a crea astfel de condiții.”

După ce Putin s-a întâlnit miercuri la Kremlin cu trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, voci de la Washington au sugerat că președintele rus a fost de acord să se întâlnească mai întâi cu Trump și apoi cu Zelenski într-un format trilateral.

Și, deși Kremlinul părea entuziasmat de perspectiva unui summit, a negat că s-a discutat despre un summit trilateral cu Zelenski.

„Propunem să ne concentrăm în primul rând pe pregătirile pentru o întâlnire bilaterală cu Trump”, a declarat jurnaliștilor din Moscova Iuri Ușakov, consilierul lui Putin. „În ceea ce privește întâlnirea tripartită, despre care Washingtonul a vorbit ieri din anumite motive, aceasta a fost doar o mențiune a părții americane în timpul întâlnirii de la Kremlin. Dar acest lucru nu a fost discutat. Partea rusă a lăsat această opțiune complet fără comentarii.”

Locul întâlnirii, incert

Nu a fost indicat niciun loc pentru eventualul summit bilateral, dar Putin, care se întâlnea la Kremlin cu Mohamed bin Zayed Al Nahyan, liderul Emiratelor Arabe Unite, a sugerat că EAU ar putea fi un loc potrivit pentru desfășurarea discuțiilor. „Avem mulți prieteni care sunt dispuși să ne ajute să organizăm astfel de evenimente. Unul dintre prietenii noștri este președintele Emiratelor Arabe Unite”, a declarat el.

Perspectiva ca Putin și Trump să încerce să ajungă la un acord privind Ucraina fără nimeni altcineva în cameră este de natură să alarmeze Kievul și capitalele europene, care au afirmat în mod constant că Ucraina trebuie să fie prezentă la discuțiile privind soarta sa.

În schimb, Rusia este în favoarea ideii unui „summit al marilor puteri” la care ar putea încerca să negocieze cu Trump peste capul europenilor. Kirill Dmitriev, consilier economic al Kremlinului, a declarat că întâlnirea ar fi o bună ocazie de a discuta direct cu Trump pentru a preveni „dezinformarea” despre Rusia pe care alte țări o folosesc pentru a-l influența pe președintele american. Summitul ar putea deveni „un eveniment istoric important”, a afirmat el.

Trump l-a sunat pe Zelenski după ce Witkoff a părăsit Rusia miercuri. La convorbire au participat și șeful NATO, Mark Rutte, și mai mulți lideri europeni.

Liderul de la Kiev a evitat joi să-l critice pe Trump, dar a declarat că va petrece ziua discutând cu aliații europeni. „Noi, în Ucraina, am afirmat în repetate rânduri că găsirea unor soluții reale poate deveni cu adevărat eficientă doar la nivelul liderilor. Trebuie să decidem momentul potrivit pentru un astfel de format, cu o serie de probleme”, a scris el într-o postare pe Telegram.

Ulterior, el a declarat că a vorbit cu cancelarul german, Friedrich Merz, și cu președintele francez, Emmanuel Macron. „I-am prezentat (lui Macron) punctul de vedere al Ucrainei cu privire la discuția dintre președintele Trump și colegii europeni”, a spus el. „Ne coordonăm pozițiile și înțelegem amândoi necesitatea unei viziuni europene comune asupra problemelor cheie de securitate europeană.”

Zelenski cere o întâlnire directă cu Putin

Zelenski a solicitat în repetate rânduri discuții directe cu Putin, cu Trump sau cu președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, în calitate de mediator. Putin a respins până acum această posibilitate, sugerând că grupurile de negociere de nivel inferior ar trebui să ajungă mai întâi la un acord. Cu toate acestea, s-au înregistrat puține progrese în cadrul unei serii de discuții directe în Turcia, Moscova trimițând o delegație de rang inferior și nefiind pregătită pentru discuții reale.

În ultimele săptămâni, Trump a părut să adopte o poziție mai dură față de Moscova pentru prima dată de la preluarea mandatului, calificând drept „dezgustătoare” atacurile rusești continue împotriva țintelor civile din Ucraina și promițând introducerea de noi sancțiuni dacă nu se înregistrează progrese în vederea unui acord până la termenul limită de vineri.

Oficialii de la Casa Albă au declarat că sancțiunile sunt în continuare așteptate, iar miercuri au fost anunțate tarife suplimentare pentru India, pe baza achizițiilor de petrol rusesc de către această țară. În același timp, însă, Trump părea mulțumit de rezultatul discuțiilor lui Witkoff.

Întâlnirea Trump-Putin, „în curând”

Ușakov a declarat că discuțiile au fost „oficiale” și a afirmat că s-au concentrat pe un viitor luminos al cooperării dintre Washington și Moscova.

„S-a reafirmat că relațiile ruso-americane ar putea fi bazate pe un scenariu complet diferit, reciproc avantajos, care diferă drastic de modul în care s-au dezvoltat în ultimii ani”, a spus consilierul lui Putin.

Trump a declarat miercuri seara că întâlnirea ar putea avea loc „foarte curând”. Alți oficiali de la Washington păreau mai puțin siguri. Secretarul de stat, Marco Rubio, a declarat că o întâlnire ar putea avea loc în curând, „dar, evident, trebuie să se întâmple multe înainte ca acest lucru să se poată realiza”.

Dacă va avea loc, aceasta ar fi prima întâlnire la nivel înalt dintre liderii SUA și Rusia de la întâlnirea dintre Joe Biden și Putin de la Geneva, din 2021.