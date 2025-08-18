Casa Albă, anunț oficial despre întâlnirea lui Donald Trump cu Volodimir Zelenski, la Washington

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Washington pentru întrevederea cu omologul său american Donald Trump. Liderul de la Kiev a declarat la sosirea în capitala SUA că speră ca „forța comună” a Ucrainei, a Statelor Unite și a partenerilor europeni să oblige Rusia să accepte pacea, transmite Reuters.

„Sunt recunoscător președintelui Statelor Unite pentru invitație. Cu toții dorim în egală măsură să punem capăt rapid și definitiv acestui război”, a declarat Zelenski pe rețelele de socializare, după sosirea sa la Washington, duminică seara.

„Și sper că forța noastră comună cu America și cu prietenii noștri europeni va obliga Rusia să accepte o pace reală.”

Întâlnirea bilaterală dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va avea loc luni, la ora 20:15, ora României, la Casa Albă, a anunțat Casa Albă într-un comunicat de presă.

Trump va participa la o întâlnire multilaterală cu liderii europeni aflați în vizită la Washington, la ora 22:00, ora României.

Întâlnire cu liderii europeni

Liderii europeni se vor întâlni cu președintele american la Washington, în încercarea de a consolida poziția lui Zelenski, în contextul în care liderul de la Casa Albă presează Ucraina să accepte un acord de pace rapid, după summitul cu Vladimir Putin, pentru a pune capăt celui mai sângeros război din Europa din ultimii 80 de ani.

Trump s-a arătat mai aliniat la poziția Moscovei în ceea ce privește căutarea unui acord de pace în locul unui armistițiu.

„Dacă pacea nu va fi posibilă aici și acest conflict va continua sub forma unui război, oamenii vor continua să moară cu miile… Din păcate, s-ar putea să ajungem în această situație, dar nu vrem să ajungem acolo”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio într-un interviu acordat emisiunii „Face the Nation” de la CBS.



Trump a discutat despre Ucraina în mai multe postări pe rețelele de socializare duminică. Într-una dintre ele, el a promis „PROGRESE MARI ÎN RUSIA” într-o postare pe rețelele de socializare, fără a specifica despre ce ar fi vorba. În alta, el a spus că Zelenski ar putea pune capăt războiului „aproape imediat, dacă dorește” și a părut să indice că recuperarea Crimeii și aderarea la NATO nu mai sunt opțiuni pentru Ucraina.



Într-o postare pe rețeaua sa socială Truth Social, Trump a declarat: „Amintiți-vă cum a început totul. Nu se poate reveni la situația de dinainte, când Obama a cedat Crimeea (acum 12 ani, fără să se tragă un singur foc!), și UCRAINA NU POATE ADERA LA NATO. Unele lucruri nu se schimbă niciodată!!!”.

Surse informate cu privire la intențiile Moscovei au declarat pentru Reuters că liderii SUA și Rusiei au discutat propuneri pentru ca Rusia să renunțe la mici zone ocupate din Ucraina în schimbul cedării de către Kiev a unei fâșii de teren fortificat în est și înghețarea liniilor frontului în alte zone.

Mihail Ulianov, trimisul Rusiei la organizațiile internaționale din Viena, a declarat că Moscova a fost de acord că orice întețelegere de pace privind Ucraina trebuie să ofere garanții de securitate Kievului.

„Mulți lideri ai statelor UE subliniază că un viitor acord de pace ar trebui să ofere garanții de securitate fiabile pentru Ucraina”, a declarat Ulianov pe platforma de socializare X. „Rusia este de acord cu acest lucru. Dar are dreptul egal să se aștepte ca Moscova să obțină, de asemenea, garanții de securitate eficiente.”

Liderii europeni vor să evite un nou asediu în Biroul Oval

Înalți oficiali ai administrației Trump au lăsat să se înțeleagă că soarta regiunii Donbas din estul Ucrainei – care se află deja în mare parte sub control rus – era în joc, în timp ce se discuta și un fel de pact defensiv.

„Am reușit să obținem următoarea concesie, și anume că Statele Unite ar putea oferi protecție similară celei prevăzute la articolul 5”, a declarat duminică Steve Witkoff, trimisul lui Trump, la emisiunea „State of the Union” de la CNN, sugerând că acest lucru ar înlocui cererea Ucrainei de aderare la NATO. El a afirmat că „este prima dată când auzim că rușii sunt de acord cu acest lucru”.

Articolul 5 din tratatul de fondare a NATO consacră principiul apărării colective, potrivit căruia un atac asupra oricărui membru este considerat un atac asupra tuturor.

Această promisiune s-ar putea să nu fie suficientă pentru a convinge Kievul să cedeze Donbasul. Granițele Ucrainei trebuiau să fie garantate deja atunci când Ucraina a renunțat la arsenalul nuclear în 1994, ceea ce s-a dovedit a fi un factor de descurajare insuficient atunci când Rusia a anexat Crimeea în 2014 și a lansat invazia pe scară largă în 2022. Războiul a ucis sau rănit peste 1 milion de oameni, notează Reuters.

Cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au găzduit duminică o reuniune a aliaților pentru a-l susține pe Zelenski, sperând în special să obțină garanții solide de securitate pentru Ucraina, care să includă și rolul Statelor Unite.

Europenii sunt dornici să-l ajute pe Zelenski să evite repetarea ultimei sale întâlniri din Biroul Oval din februarie, când Trump și vicepreședintele JD Vance l-au mustrat public pe liderul ucrainean, acuzându-l că este nerecunoscător și lipsit de respect.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va călători și ea la Washington, la fel ca președintele finlandez Alexander Stubb, care a jucat golf cu Trump în acest an, și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, admiratoare a multor politici ale lui Trump.