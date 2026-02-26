Dorian Popa și-a aflat sentința definitivă în dosarul în care era acuzat de conducere sub influența drogurilor

Curtea de Apel București l-a condamnat pe influencerul Dorian Popa la 8 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere în dosarul în care era acuzat de conducere a unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive, potrivit deciziei publicate pe portalul justiției. Decizia este definitivă.

„În baza art. 336 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 5 Cod penal şi cu aplic. art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul Popa Dorian-Laurenţiu la pedeapsa de 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive. În baza art. 91 Cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani”, potrivit deciziei de pe portal.

Și în primă instanță, Tribunalul București l-a condamnat pe Dorian Popa la 8 luni de închisoare cu suspendare. Decizia a fost menținută la Curtea de Apel.

Dosarul a fost deschis după ce Dorian Popa a fost depistat, în seara de 27 octombrie 2023, sub influența drogurilor. Influencerul a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri în localitatea Domneşti, judeţul Ilfov, aproape de casă și testat pozitiv cu aparatul drug-test. Ulterior, raportul toxicologic realizat la INML a confirmat prezenţa în organism a canabisului.

Popa a recunoscut că a consumat canabis, spunea că nu are „circumstanțe atenuante” și că îi pare „nespus de rău” că a dat un exemplu negativ tinerilor care îl urmăresc.

Muncă în folosul comunității

Prin decizia de astăzi, instanța îl obligă pe Dorian Popa să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

De asemenea, pe parcursul termenului de supraveghere, influencerul trebuie să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei Domneşti, judeţul Ilfov sau în cadrul Şcolii Gimnaziale Gheorghe Corneliu din comuna Domneşti, judeţul Ilfov, pe o perioadă de 60 de zile.

Pe durata celor doi ani în care se află sub supraveghere, Dorian Popa trebuie să: