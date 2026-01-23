Dorin Cioabă, autointitulat rege al romilor, vrea să facă parte din Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump / Ce vrea să discute cu președintele SUA 

Dorin Cioabă vrea ca Organizația Internațională Romani Union (IRU), pe care o conduce, să facă parte din Consiliul pentru Pace pe care Donald Trump l-a creat. Cioabă spune că vrea să discute cu președintele american situația romilor care se află în SUA, pentru a nu fi expulzați: „Să găsim o soluție pentru ei să rămână legal acolo”, a spus autointitluatul rege al romilor, conform publicației locale Turnul Sfatului.

„Organizația Internațională Romani Union – IRU, al cărei președinte este Regele Internațional al Romilor, domnul Dorin Cioabă, a decis transmiterea unei scrisori oficiale de adeziune către noul Consiliu al Păcii, recent înființat de Președintele Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump”, se arată într-un comunicat de presă transmis HotNews, semnat de Dorin Cioabă.

El spune că solicitarea sa vine în contexul în care „acest nou organism internațional urmărește obiective similare cu cele ale Organizației Națiunilor Unite, iar International Romani Union este membră a ONU de peste 40 de ani”:

„Considerăm că și în această nouă structură ar trebui să fim reprezentaţi, pentru a apăra şi proteja drepturile națiunii rome. Națiunea romă este răspândită la nivel global, inclusiv în statele care au aderat şi care urmează să adere la noul Consiliu al Păcii”.

Dorin Cioabă vrea să se întâlnească cu Donald Trump

În comunicatul de presă transmis vineri se precizează și că Dorin Cioabă „va solicita o întrevedere oficială cu Președintele Statelor Unite ale Americii, domnul Donald Trump, în vederea prezentării situației actuale a națiunii rome din întreaga lume”.

Întrebat de Turnul Sfatului despre taxa de un miliard de dolari care trebuie achitată pentru a rămâne membru permanent al Consiliului înființat de Trump, Dorin Cioabă a spus că „dacă este nevoie de o asemenea sumă de bani, comunitatea internațională poate să și plătească”.

„Dar nu cred că se va impune unei comunități o sumă de plată precum unui stat, noi suntem cu totul altceva. Așa cum avem la ONU statut de reprezentare ca națiune fără teritoriu, cred că putem găsi înțelegere și la Consiliul Păcii. Situația este foarte serioasă”, a declarat el.

„Toată lumea vorbește despre situația sirienilor, a celor din Gaza, a ucrainenilor, a groenlandezilor, pe noi ne-au dat deoparte”

Dorin Cioabă susține că de ani de zile despre romi nu se mai vorbește aproape deloc pe plan internațional.

„Toată lumea vorbește despre situația sirienilor, a celor din Gaza, a ucrainenilor, a groenlandezilor, pe noi ne-au dat deoparte. În Italia am avut cazuri de romi omorâți pe stradă, în Venezuela și Argentina le este frică să iasă pe stradă, situația este foarte gravă”, susține Cioabă.

În acest context, autointitulatul rege al romilor a explicat că vrea să discute cu președintele american Donald Trump despre situația romilor care locuiesc în SUA.

„Tot mai mulți romi au migrat spre Statele Unite. Au încercat să-și facă un viitor acolo, să-și găsească de lucru, sperăm să nu fie expulzați. Asta aș vrea să vorbesc cu președintele Trump, să nu fie expulzați romii, să nu fie excluși din societate, vreau să găsim o soluție pentru ei să rămână legal în SUA”, a mai declarat Cioabă.

România încă analizează dacă va intra în Consiliul pentru Pace creat de Donald Trump

Președintele Nicușor Dan a început să analizeze principiile Consiliului pentru Pace din care a fost invitat să facă parte de Donald Trump. Potrivit Administrației Prezidențiale, e nevoie de o evaluare când vine vorba de angajamentele internaționale pe care România le are deja.

Printr-un comunicat de presă de marți, Administrația Prezidențială transmite că președintele Nicușor Dan salută inițiativa președintelui SUA, Donald Trump.

„Președintele României, Nicușor Dan, salută inițiativa Președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii și a securității internaționale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor soluții pentru conflictul din Gaza și pentru alte provocări globale majore”, a precizat președinția.

Potrivit aceleiași surse, șeful statului a început „un aprofundat proces de analiză al conținutului și al implicațiilor Cartei Board of Peace (n.red. – Consiliului pentru Pace)”. Evaluarea președintelui se va raporta la angajamentele internaționale pe care România și le-a asumat deja în cadrul unor organizații ca ONU, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa sau UE.