Dosar cu miză de 500 de milioane de euro: Cererea Guvernului de a încheia procesul cu Euroins, respinsă de Curtea de Arbitraj de la Washington

Centrul internațional pentru soluționarea litigiilor privind investițiile (ICSID) de la Washington a respins cererea guvernului român de a înceta procedurile de arbitraj inițiate de Eurohold Bulgaria AD (Eurohold) și Euroins Insurance Group AD (EIG) cu privire la revocarea licenței Euroins România și declararea insolvenței acesteia de către autoritățile române, a anunțat luni grupul bulgar. Aceștia acuză că decizia ASF de a retrage autorizația Euroins a fost ilegală și cer daune de peste 500 milioane de euro.

În luna mai 2024, Eurohold și EIG au depus la ICSID o cerere de arbitraj în valoare de peste 500 de milioane de euro împotriva Guvernului României.

„Temeiul juridic a fost nerespectarea Acordului bilateral dintre Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul României privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat în 1994. EIG este un investitor important pe piața asigurărilor din România, investind aproximativ 300 de milioane de euro. Statul român a solicitat ca ICSID să încheie procedura de arbitraj din cauza lipsei de temei juridic, dar Tribunalul ICSID a respins această cerere, iar cazul de arbitraj este în curs de desfășurare”, susține grupul bulgar Eurohold.

Eurohold și EIG spun că vor depune, de asemenea, o a doua cerere la ICSID în legătură cu cazul Euroins România, din cauza nerespectării de către statul român a obligațiilor care îi revin în temeiul „Legii privind investițiile” din România (OUG nr. 92/1997; Legea nr. 241/1998).

„Eurohold și EIG au încercat să adauge încălcările Legii privind investițiile ca temei juridic suplimentar pentru cererea lor în cadrul procedurii deja inițiate în mai 2024, dar ICSID a respins această cerere și, din acest motiv, va fi deschisă o a doua serie de proceduri de arbitraj. Eurohold și EIG solicită dreptate și despăgubiri pentru multiplele acte ilegale ale autorităților române, care au prejudiciat activitatea EIG în România și au distrus-o complet în cazul Euroins România”, se mai arată în comunicat.

Cum a fost declanșat falimentul Euroins: ASF și EIOPA au constatat că firma avea un deficit de capital de miliarde de lei

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a hotărât, prin Decizia nr. 262/17.03.2023 să retragă autorizația de funcționare a Euroins România, constatând totodată starea de insolvență a societății, în condițiile existenței unui deficit de capital de solvabilitate (SCR) de 2,2 miliarde de lei și a unui deficit de capital minim (MCR) de 1,75 miliarde de lei.

În data de 5 aprilie 2023, conducerea ASF a fost chemată la Guvern să explice plafonarea prețurilor RCA în contextul unui nou faliment major în piața RCA, la Euroins, moment în care Valentin Ionescu, directorul general în asigurări din ASF, a declarat că și EIOPA a făcut o analiză proprie și a confirmat decizia luată în cazul Euroins.

„EIOPA a confirmat analiza ASF și deciziile ASF la Euroins. Și noi și autoritatea din Bulgaria am primit acest raport, dar nu-l putem face public pentru că nu avem acordul autorității europene. Pot să confirm ce a apărut în presă. Ajustările EIOPA pe rezervele tehnice și pe reasigurare sunt principalele ajustări, așa cum am avut și noi.

Principalele ajustări sunt pe best estimate, pe rezervele tehnice brute și pe cedările din reasigurare. Nevoia de SCR este publică este in decizie undeva la 2,2 miliarde de lei, deci 440 milioane de euro. EIOPA vine și confirmă suma noastră, chiar e ceva mai mare în ajustarea EIOPA.”, a precizat atunci directorul ASF.

Pe 25 octombrie 2023, Eurohold și EIG au trimis Guvernului României o notificare de litigiu, în care au solicitat soluționarea pe cale amiabilă a litigiului legat de cazul Euroins România, fără a aduce atingere dreptului grupului de a introduce o procedură de arbitraj.

Cererea de soluționare amiabilă a fost respinsă însă de Guvern, iar procedura de faliment a fostului lider RCA a continuat.