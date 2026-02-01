Dosarele Epstein: Democrații acuză administrația Trump că a publicat doar jumătate din numărul estimat de pagini și cer accesul complet la documente

După o lună de tăcere în legătură cu dosarele Epstein, Departamentul de Justiție al SUA consideră acum că și-a îndeplinit obligația de a publica toate documentele, în conformitate cu cerințele legii adoptate de Congres, deși după termenul limită. Însă politicienii democrați din opoziție insistă că administrația Trump a păstrat nepublicate mult prea multe documente – posibil în jur de 2,5 milioane – fără o justificare concretă, scrie BBC News.

Lotul masiv de milioane de pagini din dosarele infractorului sexual Jeffrey Epstein care a fost publicat vineri de Departamentul de Justiție conține, cum era de așteptat, referiri la mai multe personalități publice care au fost asociate anterior cu Epstein.

Și numele președintelui american Donald Trump apare din nou: într-un document există mai multe acuzații la adresa sa provenite de la o linie telefonică a FBI pentru sesizări, acuzații pe care anchetatorii de la acea vreme le-au considerat necredibile.

Când a fost întrebată despre aceste acuzații, Casa Albă a îndrumat jurnaliștii către un comunicat de presă al Departamentului de Justiție, care afirma că „unele dintre documente conțin afirmații neadevărate și senzaționaliste la adresa președintelui Trump, care au fost transmise FBI-ului chiar înainte de alegerile din 2020”, și insista că aceste afirmații „sunt nefondate și false, iar dacă ar fi avut măcar o fărâmă de credibilitate, cu siguranță ar fi fost deja folosite ca armă împotriva președintelui Trump”.

Dar, deși Departamentului de Justiție consideră că munca sa este în mare parte încheiată, este puțin probabil ca mulți dintre susținătorii lui Trump din baza MAGA să fie mulțumiți. Aceștia au crezut multă vreme că a existat o conspirație pentru a-i proteja pe cei bogați și puternici care aveau legături cu Epstein – și chiar și procurorul general adjunct Todd Blanche, cel care a anunțat publicarea ultimului lot de documente, a recunoscut că acest lucru nu va pune capăt scandalului. Există o sete de informații, a spus el, pe care aceste noi documente nu o va satisface.

Jeffrey Epstein a murit în 2019, în arest, moartea fiind catalogată drept suicid, deşi teoriile conspiraţiei continuă, alimentate de declaraţiile lui Donald Trump din campania electorală din 2024.

Democrații sunt sceptici

Ultimele documente au fost făcute publice la câteva săptămâni după termenul-limită de 19 decembrie stabilit de Congres, care a adoptat o lege bipartizană ce impunea publicarea în integralitate a dosarelor Epstein, în pofida eforturilor de luni de zile ale lui Trump de a bloca acest lucru.

Multe dintre documente sunt însă puternic cenzurate, reprezentanții administrației justificând că acest lucru a fost făcut pentru a proteja victimele sau investigațiile în curs, în conformitate cu excepțiile permise de lege. Un document de 82 de pagini, de exemplu, avea toate paginile, cu excepția uneia, complet acoperite.

Politicienii democrați au pus imediat sub semnul întrebării transparenţa procesului, și anume dacă administrația a furnizat toate materialele relevante, în condiţiile în care, din cele 6 milioane de pagini identificate iniţial de Departamentul de Justiție, au fost publicate doar 3,5 milioane.

Congresmenii vor acces complet la dosare

Membrii democrați ai Comisiei Juridice din Camera Reprezentanţilor a SUA solicită acum accesul complet la toate dosarele din cazul Epstein, a relatat presa americană, potrivit BBC.

Comisia a pus sub semnul întrebării motivul pentru care Departamentul de Justiție a publicat doar jumătate din numărul estimat de pagini din dosarele Epstein.

Într-o scrisoare, Comisia Juridică amintește că Departamentul de Justiție a susținut că deține peste șase milioane de fișiere și evidențiază totodată că peste 200.000 de pagini din documentele publicate sunt cenzurate sau secretizate.

Congresmenii spun că este necesară o revizuire „urgentă” a documentelor, în condițiile în care urmează să aibă loc și o audiere publică a procurorului general Pam Bondi.

Cum s-a ajuns la publicarea dosarelor Epstein

Guvernul american a fost nevoit să publice acest dosar uriaș sub constrângerea unei legi adoptate de Congres și pe care președintele Donald Trump a promulgat-o cu ezitări.

Mai exact, în noiembrie anul trecut, Congresul SUA a aprobat un proiect de lege care impunea Departamentului de Justiție să publice toate documentele și înregistrările aflate în posesia sa referitoare la defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein. Conform textului, dosarul trebuia publicat în termen de 30 de zile.

Luni de zile, Trump a dus o adevărată campanie pentru a bloca acest vot. El a insistat în același timp că nu are „nimic de-a face cu Jeffrey Epstein”, susținând că l-a concediat pe finanțator de la Mar-a-Lago, clubul său luxos din Florida, pentru că era „un pervers bolnav”.

Dar, confruntat cu protestele din propriul partid, președintele republican a schimbat direcția și și-a exprimat sprijinul pentru proiectul de lege. „Nu avem nimic de ascuns”, a susținut Trump, denunțând apoi că legea este o „farsă” orchestrată de opoziția democrată.

Totuși, el nu a explicat de ce nu i-a ordonat procurorului general – ministrul justiției – să publice direct aceste documente, fără a trece printr-un vot în Congres.