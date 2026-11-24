Fosta deputată Andreea Cosma, fiica fostului președinte al Consiliului Județean (CJ) Prahova, Mircea Cosma, scapă de pedeapsă în celebrul dosar de corupție „Ciuperceasca”, la fel ca și ceilalți doi inculpați din această speță, după ce faptele s-au prescris.

Dosarul a stat în instanţele de judecată peste un deceniu.

Cele trei persoane fuseseră puse sub acuzare pentru devalizarea Parcului Industrial Plopeni, mai exact că ar fi vândut zeci de hectare de teren care au aparţinut unei foste unităţi militare fără să fi fost evaluate, fără desfăşurarea unei licitaţii publice.

Parcul industrial care aparţine Consiliului Judeţean a renunţat la orice pretenţii civile privind prejudiciul cauzat, evaluat de procurorii de la Direcția Națională Anticorupție (DNA) la 18,7 milioane de lei.

Decizia Curții de Apel Ploiești

Curtea de Apel Ploiești a dispus, marți, încetarea procesului penal ca urmare a intervenirii termenului de prescripție a răspunderii penale în ceea ce îi privește pe Andreea Cosma, acuzată de complicitate la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, Florin Serghei Anghel, fost președinte al CJ Prahova, acuzat de instigare la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, și Dănuț Cornea, fost președinte al Consiliului de Administrație al SC Plopeni Industrial Parc SA, acuzat de abuz în serviciu, faptele având legătură cu vânzarea la prețuri subevaluate a unor terenuri ale cazărmii „Ciuperceasca”, intrată în activul Parcului Industrial Plopeni în urma unui schimb de terenuri cu MApN, informează Agerpres.

De asemenea, instanța a luat act că partea civilă SC Plopeni Industrial Parc SA a renunțat la pretențiile civile formulate în cauză.

Magistrații au dispus confiscarea de la inculpații Cornea Dănuț Marcel și Anghel Florin Serghei a câte 902.395,6 lei reprezentând câte 40% din prejudiciul cauzat ca urmare a înstrăinării bunurilor imobile din cadrul activului „Ciuperceasca”, iar de la inculpata Cosma Andreea suma de 451.197,8 lei reprezentând 20% din prejudiciul menționat.

Conform deciziei, instanța „reține contribuția egală la producerea acestui prejudiciu în sarcina inculpaților Cornea Dănuț Marcel și Anghel Florin Serghei, în cote de câte 40% și în cotă de 20% pentru inculpata Cosma Andreea. (…) Confiscă de la inculpatul Cornea Dănuț Marcel suma de 42.297 lei, reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a încheierii contractelor de servicii nr. 461/16.05.2008 și nr. 462/16.05.2008”.

Decizia nu este definitivă.

Dosarul a stat în instanțe mai bine de 10 ani

Dosarul a fost trimis de DNA în decembrie 2015 la Instanța supremă (ÎCCJ), iar în 2018 Andreea Cosma a fost condamnată la 4 ani de închisoare cu executare, acceași pedeapsă primind și Florin Anghel, fost deputat PDL și fost președinte al CJ Prahova, precum și Dănuț Cornea, fost președinte al CA al SC Plopeni Industrial Parc SA.

Ulterior, în iunie 2020, un complet de cinci judecători de la Instanța supremă a desființat sentința și a trimis cauza la rejudecare, pentru ca în ianuarie 2021 dosarul să fie mutat la Curtea de Apel Ploiești.

În aprilie 2023, Curtea de Apel Ploiești a stabilit că faptele s-au prescris, iar inculpații nu mai pot fi trași la răspundere, dar a hotărât ca cei acuzați să plătească suma de 1.138.937 lei, reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a înstrăinării bunurilor imobile din cadrul activului „Ciuperceasca”.

Un an mai târziu, ÎCCJ a anulat decizia Curții de Apel Ploiești și a dispus rejudecarea dosarului.

„Admite apelurile declarate de DNA – Serviciul Teritorial Ploiești, de apelanta parte civilă SC Plopeni Industrial Parc SA și de apelanții intimați inculpați Anghel Florin Serghei, Cornea Dănuț Marcel și Cosma Andreea Oana împotriva sentinței penale nr. 33 din 5 aprilie 2023 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești. Desființează în integralitate sentința apelată și dispune rejudecarea cauzei de către aceeași instanță, Curtea de Apel Ploiești”, a fost soluția judecătorilor.

Acuzațiile aduse de DNA

Potrivit DNA, în anul 2007, „Cazarma 1375 Ciuperceasca”, situată în județul Prahova, era parte a SC Plopeni Industrial Parc SA, agent economic cu capital integral de stat având ca unic acționar Consiliul Județean Prahova. Cazarma avea o suprafață totală de 402.412 mp, din care 388.245 mp teren fără construcții – pădure și 14.166,53 mp teren cu construcții.

Procurorii arătau că în anul 2008 Dănuț Cornea și-a încălcat atribuțiile care îi reveneau în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al parcului industrial, în sensul că a semnat nouă contracte de vânzare-cumpărare prin care a înstrăinat loturi din „Ciuperceasca”, fără ca bunurile vândute să fi fost evaluate, fără desfășurarea unei licitații publice, fără a fi împuternicit de Adunarea Generală a Acționarilor mandatată special de Consiliul Județean și fără viza de control financiar preventiv propriu, sustrăgând operațiunea economică de la controlul de legalitate și regularitate și în baza unei procuri emise cu depășirea competențelor și cu încălcarea dispozițiilor legale.

„Pentru aceasta, inculpatul Cornea Dănuț a fost determinat de către inculpatul Anghel Florin Serghei, președinte al Consiliului Județean Prahova de la acea dată, care, cu depășirea competențelor legale, a emis o procură autentificată, prin care Cornea Dănuț Marcel era împuternicit să vândă integral activul «Cazarma 1375 – Ciuperceasca» către toate persoanele, prin negociere, cu precizarea unei valori minime, care însă nu fusese stabilită printr-un raport de evaluare întocmit în vederea vânzării, așa cum era prevăzut în procedurile legale”, susțineau anchetatorii.

Procurorii mai menționau că Dănuț Cornea și Florin Anghel au beneficiat de ajutorul Andreei Cosma, care a acceptat să autentifice contractele de vânzare-cumpărare prin care SC Plopeni Industrial Parc SA a înstrăinat mai multe imobile ce făceau parte din activul „Ciuperceasca”.

Conform rechizitoriului DNA, înstrăinarea s-a făcut „fără respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind achizițiile publice și fără a se ține seama nici măcar de valorile minimale ce trebuiau a fi avute în vedere potrivit studiului de evaluare «Valori de piață-etalon minim informativ» practicat de Camera Notarilor Publici Prahova la data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, respectiv la nivelul anului 2008”.

Astfel, prejudiciul cauzat prin vânzarea activului „Ciuperceasca” a fost calculat în sumă de 17.603.853 lei, reprezentând diferența între valoarea de preluare a bunurilor vândute și prețul vânzării, spune DNA.

Totodată, activitățile menționate au dus la obținerea unor foloase necuvenite de către reprezentanții mai multor societăți comerciale, care au achiziționat diverse părți ale activului menționat la valori sub prețul de piață practicat în perioada respectivă, mai spuneau anchetatorii.

De asemenea, procurorii afirmă că, în perioada decembrie 2005 – iulie 2008, Dănuț Cornea a prejudiciat SC Plopeni Industrial Parc SA prin semnarea unor contracte.

Prejudiciul total produs în dauna SC Plopeni Industrial Parc SA, potrivit DNA, este de 18.694.990 lei, sumă în care este inclus prejudiciul cauzat prin vânzarea activului „Ciuperceasca”.