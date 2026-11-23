Pentru antreprenorul care are mai multe firme, facturile dintre ele erau până acum o chestiune de contabilitate internă. Le documenta abia când venea controlul. Ordinul ANAF 828/2026 schimbă asta. Ordinul modifică substanțial vechiul Ordin 442/2016 și se aplică tuturor companiilor din România care fac tranzacții cu entități afiliate: prestări de servicii, livrări de bunuri sau mărfuri, împrumuturi între firme, mărci licențiate sau transferuri de active.

Noile reguli se aplică tranzacțiilor desfășurate începând cu 1 ianuarie 2026. Procedurile care vor porni din 2027 vor urma și ele noile prevederi. Prin urmare, dosarul prețurilor de transfer cere mai multă atenție decât până acum.

Prima schimbare ține de metodă. „Conform noului ordin avem obligația de a inventaria separat tranzacțiile, nu ca până acum, global. Astfel, mai multe firme vor trebui să documenteze tranzacțiile“, explică Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil și fondator ABS Group România.

Conținutul dosarului devine și el mai complex. Firmele vor trebui să descrie pe scurt compania, inclusiv gradul de afiliere și natura tranzacțiilor (servicii, împrumuturi, chirii), apoi rolul ei în cadrul grupului. Vor trebui să aducă dovezi concrete despre prețurile practicate și să arate cum au evoluat tranzacțiile în ultimii trei ani. Dosarul va include o declarație pe propria răspundere că datele sunt corecte și va marca explicit informațiile care sunt secrete comerciale, ca organele fiscale să nu le folosească în alt context. La cerere, dacă e cazul, se adaugă un raport de audit.

Pragurile pentru firmele mici și mijlocii

La contribuabilii mici și mijlocii, pragul pentru prestările de servicii rămâne 50.000 de euro. Pentru împrumuturile cu dobândă, pragul urcă de la 50.000 la 100.000 de euro. Pentru activele necorporale și redevențe rămâne 150.000 de euro, iar pentru cele corporale, 200.000 de euro. Dosarul se întocmește în continuare doar la cererea expresă a organelor de control. Termenul de prezentare se schimbă însă: 30–60 de zile lucrătoare în loc de zile calendaristice, cu posibilitatea unei singure prelungiri de cel mult 30 de zile lucrătoare.

Marii contribuabili: depunere anuală obligatorie

Cea mai mare schimbare îi privește pe marii contribuabili, care vor depune dosarul obligatoriu, în fiecare an. „Conform vechiului ordin doar se pregătea, însă nu exista obligația depunerii la organele fiscale. Aceasta survenea doar la un eventual control și doar la cerere. Acum va trebui depus obligatoriu. Depunerea se va realiza prin SPV, în termen de 30 de zile lucrătoare, de la termenul legal de depunere a declarației aferentă impozitului pe profit. Nu mai există opțiunea de «așteptare a venirii controlului»“, spune Dumitrașcu.

O firmă mare care nu depune dosarul din proprie inițiativă va avea doar 5 zile să-l prezinte la control. Pentru această categorie se modifică un singur prag: cel pentru prestările de servicii, care scade de la 250.000 la 100.000 de euro.

„După cum se poate observa, asistăm la noi reguli, mult mai stricte decât cele precedente. Dacă până acum trebuia să prezentăm la cerere (pentru marii contribuabili), acum va trebui ca firmele mari să îl depună obligatoriu. Inventarierea tranzacțiilor cu afiliații este de luat în calcul pentru toate tipurile de companii, indiferent de mărimea acestora, întrucât nu doar cei Mari sunt vizați, ci și cei mijlocii, respectiv mici. Toate tranzacțiile intragrup trebuie justificate pentru a nu exista eventuale repercusiuni pe viitor. Totuși, marea neplăcere a dosarului prețurilor de transfer o reprezintă costul acestui dosar, care uneori poate ajunge la valori considerabile“, spune expertul contabil.

Dumitrașcu consideră totuși că firmele care lucrează corect nu au motive de îngrijorare. Scopul, spune el, este eliminarea optimizărilor agresive ale prețurilor practicate în cadrul grupului în funcție de nevoile de moment.

Capcana TVA la încasare

Mai e un detaliu pe care multe firme îl pot rata. Companiile care aplică sistemul de TVA la încasare au un plafon de 5.000.000 până la finalul lui 2026 și de 5.500.000 din 2027. Când emit o factură cu TVA către un afiliat, ele trebuie să colecteze TVA-ul chiar dacă factura nu a fost încă încasată. Regula generală a TVA la încasare nu se aplică în relația cu firmele afiliate.