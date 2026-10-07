Dosarul protestului din Piața Victoriei: Noi percheziții și mandate de aducere pentru 21 de persoane acuzate de violențe asupra jandarmilor

Autoritățile efectuează miercuri dimineață percheziții la 21 adrese din București și 11 județe din țară în dosarul penal deschis după violențele de la protestul fermierilor din 15 septembrie din Piața Victoriei, potrivit unui comunicat de presă al Poliției Capitalei.

Sunt vizați miercuri 21 de persoane care sunt suspectate de comiterea unor fapte de violențe la protestul din fața Guvernului. Ei urmează să fie aduși la București pentru audieri.

Dosarul penal, aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, vizează comiterea unor infracțiuni de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe.

„În fapt, la data de 15 septembrie 2026, în contextul protestului desfășurat în Piața Victoriei, o parte dintre participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi proferat amenințări la adresa jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu”, menționează Poliția Capitalei în comunicatul de presă.

Potrivit autorităților, mai multe obiecte, respectiv borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice, au fost aruncate de către participanții violenți în direcția jandarmilor. De asemenea, unii dintre manifestanți au lovit cu pumnii, picioarele și bâte din lemn mai mulți jandarmi.

Totodată, unele persoane sunt acuzate că au lovit jurnaliști care relatau din Piața Victoriei.

În timpul manifestației, spun anchetatorii, mai mulți protestatari au provocat distrugeri unei autospeciale, precum și altor bunuri aparținând Jandarmeriei.

Până în prezent, în cadrul acestui dosar penal, au fost dispuse 38 de măsuri preventive: 28 de persoane au fost arestate preventiv, pentru 30 de zile, față de 6 persoane a fost dispusă măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile, iar 4 persoane au fost plasate sub control judiciar.