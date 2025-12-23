Dosarul tragediei de la „Ferma Dacilor” a fost trimis la instanță. Patronul Cornel Dinicu va fi judecat alături de alte două persoane

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunţat, joi, finalizarea cercetărilor în dosarul „Ferma Dacilor” cu privire la împrejurările în care a avut loc incendiul din data de 26 decembrie 2023, în urma căruia au decedat opt persoane, informează Agerpres.

Procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată, sub măsura preventivă a controlului judiciar, a trei inculpaţi persoane fizice şi a unei societăţi comerciale, pentru comiterea infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru. Cei trei inculpați sunt patronul Cornel Dinicu, Adelina Elena Ilie și administratorul companiei care deținea „Ferma Dacilor”, Vitomir Adrian Ristin.

Care sunt acuzațiile procurorilor

„În perioada 2016 – 26.12.2023, inculpaţii D.C. şi I.A.E, administratori de fapt ai inculpatei SC F.D.P SRL, împreună cu inculpatul R.V.A, administrator statutar al societăţii, au desfăşurat în mod convergent şi sistematic demersuri în realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice, prin încălcarea repetată a dispoziţiilor legale privind derularea activităţii de ‘cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată’ (…), unitatea turistică funcţionând cu încălcarea prevederilor Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi normativului siguranţă la foc a construcţiilor P118-99, H.G.R. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu şi a normativelor aplicabile în domeniu, respectiv fără obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor ce ar fi trebuit emise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă pentru funcţionarea corespunzătoare şi fără respectarea normelor privind securitatea la incendiu”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Conform aceleiaşi surse, construcţia corpului principal de clădire, incluzând restaurant, bucătărie şi spaţii de cazare la parter şi mansardă, a fost executată în regie proprie, fără obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire, demersurile şi măsurile dispuse pentru „intrarea în legalitate” realizându-se cu încălcarea prevederilor legale.

„Acest cumul de fapte a creat premisele izbucnirii şi propagării la data de 26.12.2023, în jurul orei 05:45, a unui incendiu ce a condus la distrugerea în integralitate a imobilului şi decesul a 8 persoane fizice, care au fost private de orice şansă reală de a se salva”, se menţionează în comunicat.

Din cercetări a reieşit că sursa izbucnirii incendiului a fost un defect de natură electrică, în condiţiile „realizării şi exploatării unei instalaţii electrice, fără proiect, subdimensionată, fără protecţii care să funcţioneze adecvat, fără corelarea puterii consumatorilor electrici cu tipurile şi secţiunile de cabluri necesare, fără corelarea sistemelor de protecţie la scurtcircuit/punere la pământ cu extinderea reţelei electrice proprii pensiunii, toate acestea conducând la susceptibilitatea încălzirii excesive până la aprinderea izolaţiei din material plastic a conductorilor electrici/ apariţiei unui defect electric de tipul scurtcircuitului”.

Anchetatorii au mai stabilit că propagarea focului a fost facilitată de lipsa ignifugării materialului lemnos utilizat la construcţia imobilului şi de nefuncţionarea instalaţiei de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, iar imposibilitatea obiectivă de salvare a victimelor a fost generată de nefuncţionarea aceleiaşi instalaţii şi de lipsa unor căi de evacuare optime.

Parchetul menţionează că Activităţile de cercetare penală au fost efectuate împreună cu lucrători de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale – Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova. În cursul anchetei au fost cooptate şi alte structuri de poliţie sau instituţii: IGPR, Institutul Naţional de Criminalistică, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă (INSEMEX Petroşani).

După finalizarea rechizitoriului, dosarul a fost trimis pentru soluţionare la Judecătoria Mizil.

Tragedia de la „Ferma Dacilor”

Un incendiu devastator soldat cu opt morţi, între care trei copii, s-a produs, în dimineaţa zilei de 26 decembrie 2023, la Ferma Dacilor din satul prahovean Tohani.

Cornel Dinicu și administratorii din acte ai complexului turistic – Cornel Dinicu, Vitomir Adrian Ristin şi Adelina Elena Ilie – sunt acuzaţi de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

Potrivit anchetatorilor, construcţia corpului principal de clădire, care include restaurant, bucătărie şi spaţii de cazare la parter şi mansardă, a fost executată în regie proprie, fără obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire, iar demersurile şi măsurile dispuse pentru „intrarea în legalitate” au fost realizate cu încălcarea prevederilor legale.

„De asemenea, trebuie precizat că unitatea turistică a funcţionat cu încălcarea prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, HGR nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu şi a normativelor aplicabile în domeniu, respectiv fără obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor ce ar fi trebuit emise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă pentru funcţionarea corespunzătoare şi fără respectarea normelor privind securitatea la incendiu. Situaţia expusă anterior a creat premisele izbucnirii şi propagării la data de 26 decembrie 2023, în jurul orei 05:45, a unui incendiu (…), sursa probabilă a incendiului fiind efectul termic al curentului electric”, preciza anterior Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

Conform sursei citate, societatea comercială era racordată la reţeaua de alimentare cu energie electrică în baza unui contract încheiat în anul 2014, pentru un consumator noncasnic tip persoană fizică, loc de consum cu denumirea „pompă de apă” având o putere de 8 Kw, insuficientă pentru susţinerea consumatorilor electrici ai unei pensiuni.