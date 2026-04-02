Două alerte meteo pentru București, emise acum de meteorologi

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi dimineață două coduri galbene care sunt valabile și în București, unul de vânt puternic valabil până joi seară și unul de ploi însemnate cantitativ în vigoare până sâmbătă seară.

Potrivit ANM, în Capitală, până vineri dimineață, vremea va fi vântoasă. Cerul va fi noros și vor fi ploi moderate cantitativ (se vor acumula 10-15 l/mp).

Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei, cu viteze la rafală de 45-50 km/h, apoi va slăbi în intensitate, cu viteze de până la 35 km/h.

Temperatura maximă, în scădere față de ziua precedentă, va fi de 11…12 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 7 grade.

De vineri dimineață și până sâmbătă dimineață, cerul va avea înnorări și vor fi perioade în care va ploua. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă, în creștere ușoară față de ziua anterioară, se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă va fi de 6-8 grade.

Pe parcursul zilei de sâmbătă, cerul va fi temporar noros și pe parcursul zilei vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.