Două avertizări meteo pentru București pentru următoarele ore. Atenție, urmează o noapte tropicală și mici schimbări de mâine

Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări meteo cod galben pentru București. Prima a intrat în vigoare luni, la ora 10.00 și ține până marți dimineața.

În acest interval de timp, canicula și disconfortul termic se vor intensifica; temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 37 de grade și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul slab până la moderat. Minima termică va fi de 18…21 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Condiții de averse seara

De marți, ora 10.00 intră în vigoare o altă avertizare de tip cod galben, valabilă până miercuri. Temperaturile scad foarte puțin, dar vremea se va menține caniculară, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU), va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări seara și noaptea când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, temporar cu intensificări ziua când la rafală se vor atinge viteze de până la 40…45 km/h. Temperatura minimă va fi de 16…19 grade.

