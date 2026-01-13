Două barje cu îngrășăminte chimice sunt scufundate în Dunăre din 9 ianuarie. Autoritățile au anunțat azi. Comandant de port: Nu poate să spună nimeni că nu a știut

O barjă încărcată cu 1.100 de tone de îngrășăminte chimice pe bază de azot s-a scufundat la jumătatea distanței dintre portul Zimnicea și portul bulgăresc Sviștov. O altă barjă, care transporta clorură de potasiu, s-a scufundat tot pe 9 ianuarie, lângă Giurgiu. Căpitanul portului de la Zimnicea a spus pentru HotNews că a informat autoritățile când nava a început să se scufunde și a explicat ce s-a întâmplat.

O primă barjă era încărcată cu clorură de potasiu și s-a scufundat lângă Giurgiu. Ce-a de-a doua, scufundată lângă Zimnicea, transporta fertilizator agricol pe bază de azotat de amoniu, conform Apelor Române.

„Ambele nave transportau îngrășăminte agricole uzuale, nu substanțe toxice industriale”

Într-un comunicat transmis marți, reprezentanții Apelor Române spun că „monitorizarea continuă arată că nu există modificări semnificative ale indicatorilor de calitate a apei și nu s-a semnalat mortalitate piscicolă, iar captările de apă din aval, aflate la peste 100 km, nu sunt afectate”: „Chiar și în aceste condiții, toți utilizatorii de apă sunt anunțați în cazul în care analizele de laborator vor releva modificări ale parametrilor de calitate a apei”.

Conform instituției, în 9 ianuarie, autoritățile portuare din Zimnicea au semnalatcă o barjă de transport marfă, eșuată anterior pe un banc de nisip, în afara rutei principale de navigație, a început să se scufunde. Aceasta era încărcată cu fertilizator agricol pe bază de azotat de amoniu. În aceeași zi, în aval, la Giurgiu, a fost semnalată o a doua barjă, încărcată cu clorură de potasiu, aflată într-o situație similară.

„Ambele nave transportau îngrășăminte agricole uzuale, nu substanțe toxice industriale”, precizează reprezentanții Apelor Române, care spun că intervenția autorităților a fost imediată.

„Calitatea apei în zona captărilor din aval nu este afectată”

Ei afirmă că au fost prelevate probe de apă din mai multe secțiuni ale fluviului, atât din amonte, cât și în dreptul navelor, precum și în aval, inclusiv la aproximativ 10 kilometri distanță, iar rezultatele analizelor au relevat o modificare a concentrației de amoniu, în secțiunea navei de la Zimnicea. „Această concentrație se diluează însă complet după o distanță de câțiva km, ca urmare a fenomenelor naturale de diluție și dispersie. Astfel, calitatea apei în zona captărilor din aval nu este afectată.

„Până astăzi nu s-au semnalat depășiri ale indicatorilor de calitate, iar debitele Dunării permit o diluție suficientă, astfel încât calitatea apei în zona captărilor din aval nu este afectată. Captările de apă pentru potabilizare sunt situate la peste 100 de kilometri în aval, în zona Chiciu, județul Călărași. Nu este înregistrată și nu a fost semnalată mortalitate piscicolă pe sectoarele monitorizate”, mai spune sursa citată.

Barja de la Zimnicea este 80% sub apă

Barja care s-a scufunfat lângă Zimnicea, denumită Phoenix Jupiter, este 80% sub apă, iar magaziile cu încărcătură sunt inundate, a explicat pentru HotNews.ro, căpitanul Portului Zimnicea, Dorel Rădoi.

Nava șlep motor se deplasa pe ruta Vukovar (Croația) – Giurgiu, încărcată cu 1133 tone de îngrășăminte.

Barja Phoenix Jupiter a eșuat pe 21 decembrie, s-a încercat scoaterea ei cu un împingător, care însă nu s-a putut apropia la mai mult de 15 metri, a explicat căpitanul Portului Zimnicea. S-a încercat pe 8 ianuarie și cu o altă navă care putea naviga în ape de adâncime mai mică, dar nici aceasta nu s-a putut apropia și a rămas să se mai facă o încercare pe data de 9 ianuarie.

Dorel Rădoi a spus că incidentul nu este unul grav din punct de vedere al siguranței navigației. „În 19 ani au fost sute de eșuări de nave care nu s-au soldat cu scufundări, cu ruperi, sau cu pierderi de vieți omenești”.

„Nu poate să spună nimeni că nu a știut”

El adaugă că, din 21 decembrie 2025, până pe 8 ianuarie, barja a stat eșuată și nu a luat apă, iar armatorul aștepta ca nivelul apei să crească, pentru a veni să tracteze șlepul.

În noaptea de 8 spre 9 ianuarie a fost un crivăț dinspre vest, vântul a bătut puternic, s-au stârnit valuri, iar nava s-a înclinat puternic.

Dorel Rădoi spune că autoritatea portuară a semnalat evenimentul către Ministerul Transporturilor și Autoritatea Navală Română și au fost trimise și fotografii în data de 9 ianuarie.

„Nu poate să spună nimeni că nu a știut. Eu sunt executantul de la fața locului, s-a raportat instituțional și procedural. Eu nu știu ce se face mai departe cu informația pe care o dau”, afirmă el.

Căpitanul explică faptul că nu este în pericol siguranța circulației, deoarece nava nu are unde să plutească în derivă. Nava se află la 400 de metri de malul românesc, dar și de cel românesc.