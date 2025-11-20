Două din companiile deținute de Lukoil în România nu și-au depus situațiile financiare pentru 2024. Ce înseamnă asta / Explicațiile Ministerului Finanțelor

Două dintre companiile deținute de Lukoil în România, una fiind cea care operează rafinăria Petrotel de la Ploiești, nu și-au depus nici până în acest moment situațiile financiare pe 2024, ceea ce poate duce, de la 1 ianuarie, la declararea activelor drept inactive, a transmis Ministerul Finanțelor, într-un răspuns către HotNews.

Cele două companii care nu și-au depus situațiile financiare sunt Petrotel – Lukoil SA, care deține rafinăria, și Litasco SA Geneva Sucursala Bucureşti, care se ocupă de comerțul angro cu combustibili.

„Cei doi operatori economici menționați figurează cu situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2024 nedepuse”, a transmis Ministerul Finanțelor.

Întrebat dacă urmează să fie declarate inactive fiscale, Ministerul Finanțelor a răspuns că „începând cu 1 ianuarie 2026, ANAF poate declara inactivi, contribuabilii care nu și-au depus situațiile financiare anuale și pentru care termenul legal de depunere a fost depășit cu mai mult de 5 luni”.

Dacă sunt declarate inactive fiscale, companiile Lukoil nu vor mai avea dreptul să deducă TVA

O lege care permite acest lucru urmează să fie publicată în Monitorul Oficial, a precizat instituția.

„Prin Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Pl-x 246/2025), act normativ ce urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, au fost adoptate o serie de măsuri în domeniul procedurii fiscale, una dintre ele vizând completarea cu noi situații în care contribuabilul/plătitorul să fie declarat inactiv”, a transmis Ministerul Finanțelor.

„Unul dintre cazurile în care un contribuabil/plătitor poate fi declarat inactiv este acela în care acesta nu a depus situațiile financiare anuale în termen de 5 luni de la împlinirea termenului de depunere”, a mai transmis instituția.

Dacă vor fi declarate inactive fiscale, companiile deținute de Lukoil nu vor mai avea dreptul să colecteze și să deducă TVA. ANAF va putea anula codul de TVA, iar facturile emise de o firmă inactivă vor fi considerate nedeductibile la TVA pentru clienți.

Termenul legal pentru depunerea bilanțurilor contabile este de 31 mai. Nedepunerea bilanțului de către un mare contribuabil poate atrage verificări fiscale din partea ANAF, fiind considerată companie cu risc.

Nu este clar dacă statul mai preia rafinăria

Companiile Lukoil din România sunt controlate de Litasco SA, divizia de trading de țiței și produse petroliere înregistrată în Elveția a grupului Lukoil.

Pe lângă cele două companii care nu și-au depus declarațiile fiscale, mai este și Lukoil Romania SRL, cea care operează rețeaua de benzinării. Aceasta şi-a depus declarațiile fiscale pe 2024, arătând o pierdere de 145 milioane de lei în 2024.

În România, cele mai importante active ale Lukoil sunt rafinăria Petrotel-Lukoil și rețeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de stații de distribuție, ambele având ca acționar compania Litasco, cu sediul în Elveția.

Soarta acestora este incertă, din cauza sancțiunilor impuse de SUA. În urmă cu o săptămână, ministrul energiei Bogdan Ivan și președintele Nicușor Dan vorbeau despre posibilitatea ca statul să preia temporar activele Lukoil. Însă, acum, se pune problema ca statul să nu mai încerce o astfel de preluare, deoarece ar fi costuri prea mari pentru operarea rafinăriei, sute de milioane de euro, bani de care Guvernul nu dispune, potrivit unor surse guvernamentale.

Rafinăria Petrotel Ploiești este de vânzare de aproape zece ani, dar investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat, pentru HotNews, un specialist din domeniul petrolier.