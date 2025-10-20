Două dintre cele mai populare batoane de ciocolată din Marea Britanie nu mai pot fi numite ciocolată dintr-un motiv simplu

Două ciocolate britanice îndrăgite nu mai sunt clasificate ca „ciocolată” – deoarece conțin foarte puțină cacao, scrie ziarul britanic Daily Mail.

Batoanele Club și Penguin trebuie să fie etichetate acum ca „cu aromă de ciocolată”, după ce măsurile de reducere a costurilor au afectat masiv ingredientele lor.

Batoanele, ambele produse de compania McVities, conțin acum mai mult ulei de palmier și ulei de shea decât cacao solidă în glazură.

Gigantul din industria biscuiților a fost deja obligat să descrie alte produse ca având „aromă de ciocolată”, inclusiv Mini BN și BN Mini Rolls.

Creșterea vertiginoasă a prețului cacao a determinat producătorii clasicului produs britanic să-și modifice rețeta fără a afecta în mod dramatic portofelele clienților. Prețul cacao a crescut veritiginos în ultimii ani din cauza recoltelor tot mai proaste cauzate de condiții meteo nefavorabile, în special în țări precum Ghana și Coasta de Fildeș.