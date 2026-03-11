Două drone au căzut lângă aeroportul din Dubai. Mai multe persoane au fost rănite

Un avion FlyDubai, parcat pe pista Aeroportului Internațional din Dubai, EAU, pe 2 martie 2026. FOTO: Giuseppe CACACE / AFP / Profimedia

Două vehicule aeriene fără pilot au căzut miercuri în apropierea Aeroportului Internațional din Dubai, rănind patru persoane, a declarat biroul de presă din cel mai populat oraș al Emiratelor Arabe Unite, în timp ce atacurile asupra infrastructurii din Golf au continuat în a 12-a zi a conflictului din Orientul Mijlociu, care a provocat mari perturbări în traficul aerian global, informează Reuters.

„Autoritățile confirmă că două drone au căzut în apropierea Aeroportului Internațional Dubai în urmă cu puțin timp”, a postat biroul de presă pe X, adăugând că traficul aerian se desfășoară normal.

Doi cetățeni ghanezi și un cetățean bengalez au suferit răni ușoare în urma atacului, în timp ce un cetățean indian s-a ales cu răni moderate, potrivit sursei citate.

Izbucnirea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului a dus la anularea, reprogramarea și redirecționarea zborurilor companiilor aeriene din întreaga lume, deoarece majoritatea spațiilor aeriene din Orientul Mijlociu, inclusiv Qatar, rămân închise din cauza preocupărilor legate de siguranță, în condițiile în care Teheranul și aliații săi continuă riposta și vizează partenerii SUA din regiune.

De asemenea, a dus la o criză energetică care a provocat o creștere a prețurilor la combustibili.

Companiile aeriene din Emiratele Arabe Unite, precum Emirates din Dubai și Etihad din Abu Dhabi, au reluat unele zboruri de la începutul conflictului, pe 28 februarie, dar încă operează sub capacitate, atacul de miercuri marcând o nouă lovitură pentru Aeroportul din Dubai, cel mai aglomerat aeroport din lume, care anul trecut a gestionat aproape 100 de milioane de pasageri.