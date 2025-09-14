Două drumuri din România, incluse în lista Honda Dream Drives, șosele de vis din Europa

Constructorul japonez Honda a lansat propria hartă „Cele mai bune drumuri europene” pe care o oferă proprietarilor modelului Civic Type R, pentru a le propune călătorii pline de adrenalină. Din colecția de peste 120 de șosele din Europa care te țin cu sufletul la gură cu ajutorul serpentinelor și peisajelor pe care le străbat, două drumuri din România au fost alese de specialiștii japonezi.

Clienții Honda care vor descărca harta interactivă Honda Dream Drives vor putea celebra împreună cu compania japoneză prezența de 30 de ani a modelului sport Civic Type R în Europa parcurgând cele peste 120 de rute ce trec prin zone de o frumusețe ieșită din comun din 25 de țări.

