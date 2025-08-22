Două mari companii aeriene au fost date în judecată în SUA pentru o practică înșelătoare legată de biletele vândute

Delta și United Airlines, două dintre cele mai mari companii aeriene din Statele Unite, au fost date în judecată săptămâna aceasta de pasageri americani pentru prezentarea înșelătoare a ofertelor de locuri pe site-urile lor, relatează Gizmodo.

Reclamanții arată că, atunci când oamenii cumpără bilete de la companii rivale precum Alaska Airlines și American Airlines, site-ul lor semnalează atunci când un loc „la geam” nu are, în realitate, geam. Delta și United nu le spun clienților acest lucru, conform reclamațiilor depuse în instanță.

Plângerea împotriva Delta susține că numărul persoanelor prejudiciate ar putea depăși un milion:

„De mulți ani, Delta a vândut în mod conștient și repetat călătorilor locuri ‘la geam’ fără geam. De pildă, diverse modele de aeronave Delta Boeing 737, Boeing 757 și Airbus A321 sunt construite cu unul sau mai multe locuri care, în mod tradițional, ar avea geam, dar nu includ unul din cauza poziționării canalelor de aer condiționat, a conductelor electrice sau a altor componente interioare. Delta operează sute de astfel de avioane, fiecare efectuând mai multe zboruri zilnic. Ca urmare, Delta a vândut probabil peste un milion de locuri ‘la geam’ fără geam pe parcursul perioadei vizate de proces”, afirmă plângerea.

Aceasta menționează că oamenii au numeroase motive pentru a alege un loc la geam, inclusiv claustrofobia. Plângerile vizează faptul că biletele cu loc la geam costă mai mult, reclamanții acuzând că au plătit pentru un beneficiu pe care nu l-au primit.

Actele depuse la dosar includ și fotografii, precum și mesaje de pe rețelele sociale în care oamenii se plâng că au plătit în plus și nu au primit un loc la geam.

Companiile aeriene, acuzate că denaturează natura biletelor pe care le vând

Agenția Reuters arată că există site-uri terțe, precum SeatGuru, care le permit consumatorilor să verifice configurația unui anumit avion pentru a afla dacă un loc are sau nu vedere reală la geam. Însă Carter Greenbaum, de la firma de avocatură care a depus plângerile în numele clienților, a declarat pentru agenția de presă:

„O companie nu poate să denatureze natura produselor pe care le vinde și apoi să se bazeze pe recenzii ale unor terți pentru a susține că un client ar fi trebuit să știe că aceasta mințea”.

Procesul mai notează că taxele suplimentare pentru a obține un loc la geam se pot aduna rapid:

„Costul suplimentar pentru selectarea unui loc la geam este semnificativ. Un pasager tipic de la clasa economică ‘basic’, de exemplu, ar putea fi nevoit să cheltuie peste 40 de dolari pentru a trece la o categorie superioară de bilet și apoi să plătească peste 30 de dolari pentru a selecta un anumit loc la geam”.

United a refuzat să comenteze cazul, pe motiv că este „o chestiune juridică în desfășurare”. Delta nu a răspuns imediat întrebărilor transmise joi.