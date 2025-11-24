Două mesaje importante transmise de Marco Rubio despre noul plan de pace trasat de SUA și Ucraina la Geneva

Nu mai există un termen limită până joia viitoare, dar există un obstacol major evident: planul agreat de Washington și Kiev în linii mari trebuie acum aprobat și de Moscova, a explicat secretarul de stat al SUA, potrivit Reuters și Kyiv Post.

După o zi lungă și complicată de negocieri la Geneva, Statele Unite și Ucraina au declarat că au ajuns la un acord privind contururile unui nou „cadru de pace” – unul care, potrivit Casei Albe, va „respecta pe deplin” suveranitatea Ucrainei și ar putea constitui coloana vertebrală a unui viitor acord care să pună capăt invaziei rusești.

Secretarul de stat Marco Rubio a subliniat însă două lucruri importante. În primul rând, nu mai există termenul limită de Ziua Recunoștinței.

El a insistat în repetate rânduri asupra acestui aspect – „avem nevoie de mai mult timp” – o schimbare notabilă pentru o administrație care tratase anterior ziua de joi ca pe un ultimatum.

În al doilea rând, planul va trebui în cele din urmă aprobat de Rusia, iar asta ar putea să fie cel mai dificil pas. ABC a scris că oficialii americani și ruși s-ar putea întâlni în curând – deși este neclar când anume.

„Avem nevoie de puțin mai mult timp”

Declarația comună publicată de Casa Albă – scurtă, prudentă și redactată în mod clar pentru a nu speria niciuna dintre părți – afirma că negociatorii americani și ucraineni au avut discuții „extrem de productive” și au convenit că orice eventual acord trebuie să „respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei” și să conducă la o „pace justă și durabilă”.

Ambele părți, se arată în declarație, au elaborat un „cadru de pace” actualizat și vor finaliza „lucrările intense la propunerile comune în zilele următoare”.

Citește și Ce urmează după negocierile din Elveția privind pacea în Ucraina. Diferența din comunicatul SUA

Limbajul folosit era în mod surprinzător aliniat cu liniile roșii publice ale președintelui Volodimir Zelenski. Dar Rubio nu a oferit detalii despre noul plan.

„Pe măsură ce reporterii îl presau cu întrebări specifice – puncte de blocaj rămase, linii roșii, concesii potențiale pentru ambele părți – diplomatul american de rang înalt a evitat în mod repetat să răspundă, spunând că problemele sunt „delicate”, „în evoluție” și, în special, că nu sunt încă pregătite pentru a fi făcute publice.

Mesajul său principal: nu va exista un termen limită joi.

„Ne-ar plăcea să fie joi”, a spus Rubio. „Fie că este joi, vineri, miercuri, luni sau săptămâna viitoare – vrem să fie cât mai curând… dar avem nevoie de puțin mai mult timp”, a adăugat el.

Aceasta este o retragere notabilă față de retorica anterioară a SUA, care susținea perspectiva unei descoperiri până la Ziua Recunoștinței.

Mai mulți oficiali europeni din Geneva au descris în privat termenul limită ca fiind mai degrabă politic decât diplomatic – un factor motivator pentru negociatori, mai degrabă decât o limită fermă –, dar formularea lui Rubio a clarificat faptul că Casa Albă nu mai pretinde că calendarul poate forța un rezultat, scrie Kyiv Post.

Cea mai mare problemă

Mai important, Rubio a recunoscut că, chiar dacă SUA și Ucraina finalizează partea lor din acordul-cadru, adevărata bătălie urmează: obținerea acordului Rusiei.

„Rușii au drept de vot aici”, a spus el categoric. „Orice propunem trebuie să le fie prezentat. Ei trebuie să fie de acord pentru ca acordul să funcționeze”, a spus Rubio.

Întrebat ce se va întâmpla când ucrainenii și americanii vor înmâna proiectul rușilor, diplomatul american a făcut o pauză.

„Aceasta este o altă parte a ecuației”, a spus el. „Ei trebuie să fie de acord cu acest lucru pentru ca el să funcționeze”, a adăugat apoi.

Un diplomat occidental informat despre discuțiile de duminică a descris situația pentru Kyiv Post: progresul de astăzi este real, dar s-ar putea dovedi efemer în momentul în care va ajunge la Kremlin.

Un oficial american a declarat pentru ABC News că există planuri ca delegația SUA să organizeze o întâlnire separată cu delegația rusă. Nu au fost furnizate detalii despre locul unde va avea loc întâlnirea cu rușii.