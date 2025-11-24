Noutăți despre planul de pace pentru Ucraina. Mesaje optimiste din partea SUA după prima zi de negocieri de la Geneva. Cum a reacționat Ucraina / Ce urmează

„Au fost făcute progrese substanțiale”, a spus secretarul de stat american Marco Rubio, după o primă zi de negocieri la Geneva. Discuțiile între SUA-Ucraina-Europa au avut loc pe un ton optimist, după ce planul de pace al lui Trump a stârnit o furtună de reacții la Kiev și în UE. „Sunt semne că echipa lui Trump ne ascultă”, a spus Zelenski, într-un mesaj video. Discuțiile sunt reluate astăzi, tot la Geneva. Rămâne neclar dacă, în spatele tonului optimist din partea SUA, taberele chiar fac un progres spre un acord care să fie susținut de Ucraina și pe care să-l accepte și Rusia, scriu BBC, CNN și Reuters.

„Mai sunt încă lucruri de făcut, dar suntem acum cu siguranță mult mai avansați”, le-a spus jurnaliștilor secretarul de stat al SUA Marco Rubio, la finalul discuțiilor de luni.

El a descris întâlnirea drept productivă și a spus că președintele Trump este „mulțumit” de progresele făcute. A calmat astfel tonul după ce președintele SUA acuzase Ucraina că este „lipsită de recunoștință” față de SUA, chiar în timpul discuțiilor – mesaj ce a dus și la un răspuns din partea lui Zelenski.

Secretarul de stat american a mai spus că, duminică, s-a discutat care din cele 28 de puncte ale planului mai sunt deschise negocierilor viitoare. A refuzat însă să precizeze jurnaliștilor care au fost temele rămase deschise, vorbind doar despre progrese.

Cu două ore înainte de finalul întâlnirii, într-o pauză a discuțiilor, Rubio a ieșit la declarații alături de șeful delegației ucrainene, Andrii Iermak. Amândoi au vorbit despre o întâlnire „productivă”, dar au refuzat să ia întrebări de la jurnaliști.

Secretarul de stat american Marco Rubio și șeful de cabinet al președintelui ucrainean Andrii Iermak, în fața jurnaliștilor, la Geneva | Foto: Profimedia

La finalul discuțiilor, Rubio a făcut singur declarații și avut doar mesaje optimiste. „Toți suntem de acord cu obținerea încheierii acestui război va necesita ca Ucraina să se simtă în siguranță. În mod clar, este o chestiune care trebuie discutată, cred că am făcut progrese substanțiale în privința asta”, a precizat șeful diplomației SUA.

Zelenski: „Multe se schimbă”

De partea cealaltă, Zelenski a fost puțin mai rezervat, subliniază BBC, în reacția sa. Într-un mesaj video, Zelenski a spus că sunt „semne că echipa lui Trump ne ascultă” și a vorbit despre o anumită disponibilitate de a încorpora „viziunea ucraineană” în planul de pace a cărui versiune a fost considerată excesiv de favorabilă Rusiei de către Bruxelles și Kiev.

„Multe se schimbă: lucrăm cu atenție la pașii necesari pentru a pune capăt războiului”, a mai spus liderul ucrainean.

„Mai multe eforturi sunt în curs de desfășurare pentru ca toate elementele să fie cu adevărat eficiente în atingerea obiectivului principal așteptat de poporul nostru: să punem capăt odată pentru totdeauna vărsării de sânge și războiului”, a adăugat Zelenski.

Contrapropuneri europene

Oficiali europeni, reprezentanți ai Franței, Marii Britanii și Germaniei, au fost alături de delegațiile SUA și Ucraina la discuții. Reuters a scris că aceștia au prezentat un plan alternativ, dar Marco Rubio a negat că știe de acest document.

Reuters scrie că documentul a avut la bază planul în 28 de puncte al SUA, trecând prin fiecare dintre acestea cu sugestii de eliminări sau modificări.

Liderii europeni propun ca efectivele militare ale Ucrainei să fie limitate la 800.000 de soldați „pe timp de pace”, în loc de limita maximă generală de 600.000 propusă de planul SUA. Totodată, potrivit modificărilor propuse de europeni, „negocierile privind schimburile teritoriale vor începe de la linia de contact”, în loc să fie stabilite dinainte ca anumite zone ale Ucrainei să fie recunoscute ca „de facto ruseşti”, aşa cum sugerează planul american.

Toate modificările propuse de liderii europeni la fiecare dintre cele 28 de puncte ale planului american.

Zelenski, vizită în SUA?

Totodată, delegații SUA și Ucraina au discutat despre posibilitatea unei vizite a lui Volodimir Zelenski în Statele Unite, chiar în următoarele zile, pentru a discuta despre planul de pace cu Trump, scrie Reuters.

Cei doi ar urma să discute cele mai sensibile probleme, precum cele legate de teritorii, mai scrie sursa citată.

Nu a fost stabilită o dată pentru această întâlnire, însă, inițial, Trump i-a dat lui Zelenski un ultimatum să accepte planul de pace până joi, când SUA sărbătoresc Ziua Recunoștinței.

Ulterior, Marco Rubio a spus că aceste termen este unul fluid și a spus că, în timp ce speră să se ajungă la o înțelegere până joi, este posibil să dureze mai mult.