Două nave au fost lovite de drone în Marea Neagră, una dintre ele s-a scufundat

Anunțul a fost făcut marți dimineață de premierul bulgar Rumen Radev, scrie presa internațională.

Conform Reuters, premierul bulgar Rumen Radev a declarat că două nave au fost lovite de drone în largul coastei bulgare a Mării Negre și că una dintre ele s-a scufundat.

Radev nu a oferit alte informații cu privire la proveniența navelor sau la încărcătura pe care o transportau, dacă era cazul, scrie Euronews.

De asemenea, el nu a oferit nicio informație cu privire la proveniența dronelor.

Ce spun autoritățile bulgare

Nava de mărfuri generale „Chelsea 3”, sub pavilion maltez, a fost lovită de o dronă aeriană în Marea Neagră, la aproximativ 15 mile marine de orașul de coastă bulgar Biala, a anunțat marți biroul de presă al Administrației Regionale din Varna, informează BTA și Agerpres.

Nu este clar dacă este vorba despre una dintre navele despre care a vorbit premierul Bulgariei.



Nava este ușor înclinată. Toți cei 15 membri ai echipajului au fost evacuați. Marinarii au fost aduși la Varna la bordul unei nave a Poliției de Frontieră bulgare. Conform informațiilor preliminare, nu s-au înregistrat victime.

Incidentul a avut loc marți, în jurul orei 02:00 (ora Bulgariei). Nava se deplasa din Turcia spre Republica Moldova.

Nu este primul atac

La 6 octombrie, două nave au fost atacate cu drone maritime și aeriene în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră, fapt care a determinat-o pe președinta Iliana Iotova să convoace Consiliul Consultativ pentru Securitate Națională, amintește agenția de presă bulgară.