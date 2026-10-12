Două premii au fost câștigate la LOTO în weekend

Loteria Română a anunțat luni că au fost câștigate două premii la extragerile care au avut loc cu o zi în urmă.

La tragerea Loto 5/40 s-a inregistrat un câștig la categoria I în valoare de 2.456.420 de lei și un câștig la categoria a II-a in valoare de 70.729 de lei.

Biletele norocoase au fost jucate pe joaca.loto.ro si pe AmParcat.ro

Joi, noi extrageri

Joi, 15 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 14,68 milioane de lei (peste 2,74 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat in valoare de peste 2,60 milioane de lei (peste 487.500 de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistreaza un report în valoare de peste 9,31 milioane de lei (peste 1,74 milioane de euro). La categoria a II-a este în joc un report iîn valoare de peste 116.700 de lei (peste 21.800 de euro) și la categoria a III-a reportul este în valoare de peste 67.200 de lei. La Noroc Plus se înregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 169.900 de lei (peste 31.800 de euro).

La Super Noroc este în joc un report la categoria I în valoare de peste 481.500 de lei (peste 90.100 de euro).