„Două puncte importante”, în discuția dintre șeful MAE și numărul 2 din Pentagon. „De această dată pilonii flancului estic par să fie Polonia și România”

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a declarat că i-a transmis oficialului american Elbridge Colby, printre altele, că este important ca NATO „să aloce capabilități în sprijinul securității României”.

Colby, subsecretarul pentru politica de apărare din cadrul Departamentului de Război al SUA, a fost informat de partea română despre îngrijorările Bucureștiului, a precizat Dan Neculăescu, la Antena 3.

„Domnul Colby a venit în România după o deplasare în Polonia – și știu că de multe ori suntem foarte atenți și de multe ori comparăm sau, știu eu, ne uităm în oglindă, la partea nordică a flancului estic, la partea sudică a flancului estic. Iată că de această dată pilonii flancului estic par să fie Polonia și România”, a spus ministrul Neculăescu.

Conform oficialului român, în cadrul discuției de miercuri de la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) au fost abordate „două puncte importante”, printre care „securitatea la Marea Neagră”.

„L-am informat pe domnul Colby despre îngrijorările noastre, pe care partenerii americani le cunosc, însă am insistat asupra importanței ca NATO să continue să mențină atenția și să aloce capabilități în sprijinul securității României”, a declarat Dan Neculăescu.

El susține că „înaltul demnitar american a apreciat modul eficient și neescalatoriu în care România a răspuns până acum” la incidentele cu drone.

Ce a spus despre prezența militară americană din România

Șeful diplomației române a precizat că el și oficialul SUA au vorbit „și despre revizuirea posturii americane în Europa”.

„La Summitul NATO de la Haga din 2025, am convenit că aliații europeni trebuie să cheltuiască mai mult pentru propria securitate. Urmare a acestor decizii, SUA a anunțat anul acesta că analizează în ce măsură postura sa din Europa se va modifica. În acest sens a început un dialog eficient cu aliații, iar aici trebuie să spun că România a fost printre primele state care am intrat în dialog cu SUA, încă din această vară”, a continuat Neculăescu.

El susține că Washingtonul nu a luat o decizie finală în acest sens.

„În acest proces, care se derulează și asupra căruia nu există încă o decizie, am discutat despre interesul nostru de a avea o prezență americană în România și despre argumentele noastre. Desigur, SUA ne-a informat despre importanța edificării NATO 3.0, o Europă mai puternică într-un NATO mai puternic, deci despre necesitatea ca aliații europeni să cheltuiască mai mult și să investească mai mult”, a mai afirmat ministrul.

Tot miercuri, Elbridge Colby a fost primit de președintele Nicușor Dan la Cotroceni, unde șeful statului i-a propus ca România să suporte costurile pentru staționarea militarilor americani, să ofere condiții mai bune de găzduire și să plătească și costuri suplimentare pentru combustibil, a declarat, pentru HotNews, o sursă din Administrația Prezidențială.