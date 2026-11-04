România vrea să plătească pentru ca SUA să-și mențină militarii în țara noastră. Ofertă făcută de Nicușor Dan la întâlnirea cu numărul 2 din Pentagon

Președintele Nicușor Dan i-a propus oficialului american ca România să suporte costurile pentru staționarea militarilor americani, să ofere condiții mai bune de găzduire și să plătească și costuri suplimentare pentru combustibil, a declarat, pentru HotNews, o sursă din Administrația Prezidențială.

Elbridge Colby este unul din artizanii politicii Pentagonului de reducere a trupelor staționate în Europa.

Această ofertă a fost făcută miercuri, când Nicușor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni pe Elbridge Colby. În prezent, cea mai mare parte din costurile pentru staționarea militarilor americani în România este în sarcina Statelor Unite.

Despre aceste costuri s-a discutat deja în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Oficialul din Administrația Prezidențială care a vorbit cu HotNews nu a dezvăluit care este suma, dar a catalogat-o drept „sustenabilă”.

Decizia finală este la Trump

Elbridge Colby se numără printre oficialii americani care au solicitat mai multor ţări membre NATO să-şi modereze discursul cu privire la ameninţarea reprezentată de Rusia, susţinând că anumite declaraţii ale liderilor şi oficialilor europeni au afectat securitatea continentului, au declarat pentru Reuters patru persoane la curent cu discuțiile.

În prezent, Colby lucrează la un raport pe care urmează să-l prezinte lui Pete Hegseth, șeful Pentagonului, care va conține recomandări pentru viitorul trupelor americane în Europa. O decizie finală din partea președintelui Donald Trump este așteptată în decembrie.

Ce a anunțat Nicușor Dan despre întâlnire

„Am discutat despre securitatea din regiunea Mării Negre, eforturile României de a promova stabilitatea în această regiune expusă riscurilor, precum și necesitatea unei acțiuni transatlantice comune pentru a face față amenințărilor complexe cu care ne confruntăm”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook, la finalul întrevederii de la Palatul Cotroceni.

El i-a mulțumit „lui Elbridge Colby și întregii Administrații a SUA pentru contribuția importantă la securitatea României și am reafirmat faptul că țara noastră rămâne pe deplin angajată în Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii”.

Fără a menționa direct oferta făcută părții americane, Nicușor Dan conchide că „o prezență economică și militară americană mai puternică în România are o importanță strategică și va contribui la consolidarea legăturii transatlantice”.