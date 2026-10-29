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Două salarii minime nu mai ajung pentru o familie din România. Ce arată asta despre alimentele noastre

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Hrana pentru o lună costă, în 2026, aproape cât salariul minim al unuia dintre părinți. În această matematică – ce mai pot pune pe masa copiilor 30% dintre români? 