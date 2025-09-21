Două școli s-au prăbușit în decurs de 24 de ore, în Rusia. Două persoane au murit

Incidentele au avut loc în weekend, în Moscova și în sudul Federației Ruse, potrivit presei ruse independente.

În orașul Tatarsk din regiunea Novosibirsk s-a prăbușit clădirea școlii nr. 5, informează serviciul rus al RFE/RL. Incidentul a avut loc duminică, 21 septembrie, în timpul zilei. Nu s-au raportat victime.

Momentul prăbușirii a fost surprins de trecători. Martorii oculari au remarcat că totul s-a întâmplat într-o zi liberă și că nu erau copii în școală.

„Totul s-a prăbușit complet, a fost o catastrofă, bine că nu erau copii înăuntru”, a declarat un martor ocular publicația NGS. Potrivit localnicilor, clădirea școlii „nu a fost reparată de o sută de ani” și „se dărâma de mult timp”.

Un alt incident a avut loc, sâmbătă, în Moscova, soldat cu victime. Clădirea unei școli care era deja pregătită pentru reparații s-a prăbușit. Plăcile de beton ale tavanului s-au prăbușit de la etajul patru la primul etaj, strivind muncitorii care se aflau în acel moment în incinta unității de învățământ.

Două persoane au murit. Potrivit procuraturii din Moscova, victimele sunt „muncitori ai unei organizații comerciale subcontractante”.

A fost deschis un dosar penal pentru neglijență care a dus la victime umane.