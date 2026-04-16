Două superpetroliere au intrat în Golful Persic în ciuda blocadei SUA

Un al doilea superpetrolier supus sancțiunilor SUA a intrat în Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz, în ciuda blocadei impuse de SUA asupra navelor legate de porturile iraniene, potrivit datelor de transport maritim, citate de Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat blocada duminică, după ce negocierile de pace desfășurate în weekend la Islamabad între SUA și Iran nu au reușit să ajungă la un acord.

Comandamentul Central al SUA a spus miercuri că 10 nave au fost întoarse din drum și că nicio navă nu a reușit să treacă de blocadă de la începutul acesteia, luni.

Cu toate acestea, agenția de știri iraniană Fars a transmis miercuri că un superpetrolier iranian supus sancțiunilor SUA a traversat strâmtoarea spre portul Imam Khomeini din Iran, în ciuda blocadei. Fars nu a identificat petrolierul și nu a oferit detalii suplimentare despre traseul acestuia.

Petrolierul „RHN”, din categoria Transportator Foarte Mare de Țiței (VLCC), a intrat în Golful Persic miercuri, conform datelor furnizate de LSEG și Kpler. Nu a fost clar imediat încotro se îndreaptă VLCC-ul, care are o capacitate de transport de 2 milioane de barili de petrol.

Intrarea petrolierului în Golful Persic a avut loc la o zi după ce VLCC-ul „Alicia”, sancționat de SUA, a traversat Strâmtoarea Ormuz. Alicia se îndreaptă spre Irak, conform datelor Kpler.

Ambele petroliere au transportat petrol iranian în ultimii ani, potrivit datelor Kpler.

Printre navele care au fost forțate să se întoarcă se numără petrolierul Rich Starry, sancționat de SUA, care s-a întors în Golful Persic miercuri, la o zi după părăsise zona.

SUA amenință cu sancțiuni cumpărătorii de petrol iranian

SUA au avertizat că ar putea impune sancțiuni secundare cumpărătorilor de petrol iranian, într-un efort evident de a-și consolida poziția înaintea unor noi negocieri, la doar câteva săptămâni după ce Washingtonul a relaxat aplicarea unor sancțiuni energetice împotriva Iranului.

Iranul ar putea să permită navelor să treacă prin partea omaneză a Strâmtorii Ormuz fără riscul de a fi atacate, ca parte a propunerilor pe care le-a făcut în cadrul negocierilor cu SUA, cu condiția să se ajungă la un acord pentru a preveni repornirea conflictului, a declarat o sursă Reuters.

Se preconizează că blocada SUA va reduce exporturile de țiței ale Iranului, deși producătorul OPEC ar putea să-și mențină producția actuală la 3,5 milioane de barili pe zi (bpd) timp de câteva săptămâni prin stocarea petrolului în rezervoare de pe uscat, spun analiștii.

Iranul a exportat 1,84 milioane bpd de țiței în martie și a livrat 1,71 milioane bpd până în prezent în aprilie, comparativ cu o medie de 1,68 milioane bpd în 2025, potrivit datelor Kpler.

Optimismul a crescut joi cu privire la posibilitatea ca războiul din Orientul Mijlociu să se apropie de final, în contextul în care un mediator pakistanez cheie se află la Teheran, iar administrația Donald Trump a dat speranțe privind un acord care să deschidă cruciala Strâmtoare Ormuz.

Foto: Jose Gil | Dreamstime.com