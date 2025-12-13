Două televiziuni care s-au atacat una pe alta în campania electorală sunt de acord acum contra Recorder și a protestatarilor

România TV și Realitatea TV au criticat protestele care au început după difuzarea documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder.

„Pentru taxe şi anularea decmocraţiei n-au protestat” și „Cine a finanţat asaltul penalilor asupra justiţiei”, au fost burtierele pe care le-au citit telespectatorii celor două posturi tv vineri seară, când mii de oameni au protestat în Piața Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentar, scrie Pagina de Media.

România TV „s-a dezlănţuit” și a prezentat un material care spunea despre Recorder că este o „gaşcă de presă” finanţată de oameni de afaceri apropiaţi generalului Coldea, scrie sursa citată.

La aceeași televiziune, Silviu Mănăstire a numit filmul „un documentar de propagandă” și au fost făcute referiri la Dragoş Vîlcu, unul dintre fondatorii Recorder, „al cărui tată a fost ambasador şi al cărui bunic a înfiinţat serviciul de informaţii externe”.

Burtiera de la Realitatea TV. Captură: PaginadeMedia

În aceeași seară, Realitatea TV avea o problemă cu manifestanţii din Piață, care nu au protestat „pentru taxe şi anularea decmocraţiei”.

Nu e prima dată când cele două staţii sunt în acord în ultimele zile, remarcă Pagina de Media. Și joi, în ziua conferinței de presă la Curtea de Apel, Realitatea TV și România TV au avut acelaşi mesaj: „Replică pentru reziştii care atacă în haită”, respectiv „Atacul în haită al reziştilor pentru acapararea justiţiei”.

Atacuri între cele două posturi în campanii electorale

România TV, postul deținut de Sebastian Ghiță, a lansat în campania electorală un atac dur la adresa vedetei Realitatea Plus Anca Alexandrescu, cea care l-a susținut puternic pe Călin Georgescu, candidat la alegerile prezidențiale.

În martie 2025, moderatorul Dragoş Bistriceanu a vorbit a vorbit despre „cum l-a atras Alexandreasca pe Georgescu în capcană” şi a acuzat-o că „a acaparat imaginea lui Călin Georgescu”. Apoi, au urmat burtierele referitoare la o presupusă calitate de „ofiţer acoperit” a Ancăi Alexandrescu: „Din ce structuri face parte Anca Alexandrescu” și „Anca Alexandrescu, acuzată că e ofiţer sub acoperire”.

Atunci, România TV a contactat-o şi pe Anca Alexandrescu. Ea avut o intervenție scurtă la postul lui Ghiță și a spus: „Ne vedem la CNA”.

Disputa dintre cele două posturi a continuat și pe 26 martie, în ziua în care susținătorii lui Călin Georgescu au participat la o manifestație în Piața Constituției pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale.

În mesajele publicate pe burtiere, Realitatea Plus acuza România TV că „huliganii lui Ghiţă vor să dezbine suveraniştii de ziua lui Georgescu”, în timp ce, România Tv ataca: „I-am prins cu minciuna! Imaginile care îi dau de gol” și „Falsurile cu care îl batjocoresc pe Călin Georgescu”.

Înainte de alegerile de la Primăria Capitalei, unde Anca Alexandrescu a candidat și s-a clasat pe locul doi, prezentatorul tv Victor Ciutacu, de la România Tv, i-a transmis acesteia un mesaj.

„Dacă dau drumul procurorii la datele din contul ei de client Nordis, doamna Marş îşi incheie campania de succes în fundul curţii. Dar n-o vor face altfel decât la poruncă. Momentan, însă, ordinul de zi pe unitate e sa rupă voturi de la Băluţă. Ca să-i faca pârtie lui Drulă. Sigur, ea se luptă, în propriile deliruri verbale, cu statul paralel. Ăla cu care negociază Maricel pe spinarea ei. Când nu va mai fi folositoare, or să o dea băieţii pe gheaţă”, a scris Victor Ciutacu pe Facebook în luna noiembrie, după o investigație Recorder care arată că Anca Alexandrescu a fost în excursii plătite de Nordis.