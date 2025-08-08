Două trupe românești anunță că nu vor mai concerta la festivalul UNTOLD. „Neînțelegeri rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”

Trupele Vama și Paraziții au anunțat, vineri, că nu vor mai concerta la festivalul Untold de la Cluj-Napoca, care se desfășoară zilele acestea. Una dintre cele două trupe a dezvăluit că decizia vine în urma unor neînțelegeri cu organizatorii evenimentului.

„Comunicat oficial! Din motive independente de noi, nu vom putea participa la ediția de acest an a UNTOLD Festival”, scrie în postarea de pe pagina de Facebook a lui Ombladon, unul dintre membrii Paraziții. În aceeași postare, artiștii anunță că „trupa Paraziții a luat decizia să suspende următoarele apariții live”.

Momentul artistic al trupei era programat vineri seară, de la ora 22:05, conform line-up-ului festivalului UNTOLD.

Și trupa Vama a postat tot azi, pe Facebook, un mesaj în care anunță că „după șase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD 2025”.

„Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă, pe care nu am putut să le depășim, în ciuda dialogului avut cu organizatorii”, au mai scris artiștii.

Cheloo , scandal în curtea Catedralei Mântuirii Neamului

În urmă cu o săptămână, Cheloo, unul dintre membrii trupei Paraziții, a fost dus la INML pentru recoltarea de probe biologice, după ce a intrat cu mașina în curtea Catedralei Mântuirii Neamului și a refuzat să plece.

Rapperul a fost testat de un echipaj de la Brigada Rutieră, având rezultat pozitiv la DrugTest şi negativ la alcool.

Solistul trupei Paraziții a declarat pentru Digi 24 că nu a consumat alcool sau droguri și că a fost la Catedrală pentru a cumpăra o icoană.

„Nu am condus sub influența alcoolului, nu am condus sub influența substanțelor interzise. Nici nu mai vreau să-mi aduc aminte”, a spus rapperul.

Întrebat de ce nu a vrut să plece din parcare, Cheloo a declarat că s-a dus să schimbe „niște argint în bani” și că nu și-a dat seama că nu are voie să intre cu mașina în curtea bisericii.

„Pe poartă doamnă, n-am intrat pe nicio barieră. În fața magazinului de unde doream să achiziționez o iconiță pentru a o face cadou unor oameni care veniseră să se împace în biserică”, a spus Cheloo, întrebat pe unde a intrat în parcare.