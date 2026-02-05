Două vedete ale parentingului internațional, Alfie Kohn și Erica Komisar, vin la ParentED Fest

ParentED Fest, evenimentul care aduce la București unii dintre cei mai renumiți experți internaționali în parenting și dezvoltare personală, dar și cele mai recente cercetări în domeniul dezvoltării copilului, revine cu a treia ediție în 2026, în weekend-ul 17-18 octombrie, la București. Primii speakeri confirmați sunt Alfie Kohn și Erica Komisar, două nume care au schimbat modul în care milioane de părinți și educatori înțeleg disciplina, atașamentul și nevoile emoționale ale copiilor. Aceștia sunt doar primii experți anunțați, urmând ca în perioada următoare să fie dezvăluite și alte nume importante din domeniile parentingului, psihologiei și dezvoltării copilului.

Parentingul modern vine cu presiuni emoționale reale. 55% dintre părinții români consideră comunicarea cu copiii una dintre cele mai mari provocări, iar 54% spun că gestionarea stresului și oboselii reprezintă o sarcină semnificativă în rolul de părinte, conform unui studiu realizat de Reveal Marketing Research în 2024.

Evenimentul răspunde nevoilor de abordări moderne și informate, adresându-se nu doar părinților, ci tuturor specialiștilor care lucrează cu copiii, indiferent de vârstă: profesori, educatori, antrenori, terapeuți sau consilieri. După succesul primelor două ediții din 2024 și 2025, care au numărat peste 3000 de participanți și au adus pe scenă printre cele mai importante nume internaționale din domeniu, ParentED Fest devine, astfel, singurul eveniment de parenting din Romania care contează cu adevărat.

O campanie specială de bilete Early Bird, disponibile într-un număr foarte limitat, este lansată odată cu anunțul primilor speakeri confirmați. Biletele sunt disponibile pe parentedfest.ro și în rețeaua iabilet.ro.

Unul dintre cei mai mari critici ai educației bazate pe pedepse și recompense

Autor de bestsellere internaționale, Alfie Kohn este unul dintre cei mai mari promotori ai parentingului bazat pe respect, non-punitiv. Criticile lui Kohn la adresa recompenselor și competiției au contribuit la modelarea modului de gândire al părinților, educatorilor și managerilor din întreaga lume.

Alfie Kohn scrie și vorbește pe larg despre educație, parenting și comportamentul uman. Este autorul a 14 cărți traduse în peste 20 de limbi, inclusiv română, printre care Unconditional Parenting, Punished by Rewards, The Myth of the Spoiled Child și No Contest: The Case Against Competition. Susține conferințe pe scară largă și a apărut în numeroase emisiuni TV, inclusiv de două ori la „Oprah”. Printre sutele de articole publicate de Kohn se numără: „Five Reasons to Stop Saying ‘Good Job!’”, „How Not to Teach Values” și „Raising an UnTrump”. Kohn este gazda podcastului Kohn’s Zone; locuiește în Boston, iar resursele sale pot fi gasite pe www.alfiekohn.org.

Voce pro-atașament și dezvoltare emoțională timpurie

Cel de-al doilea speaker care urcă pe scena ParentED Fest, în premieră în România, este Erica Komisar, LCSW, asistent social clinician, psihanalist și expert în parenting, cu peste 30 de ani de experiență în practică privată. Erica este recunoscută pe plan internațional pentru munca sa în domeniul atașamentului, dezvoltării emoționale și sănătății mintale de-a lungul copilăriei și adolescenței, cu un accent deosebit pe anxietate, depresie și construirea rezilienței la adolescenți.

Este autoarea cărților Being There și Chicken Little: The Sky Isn’t Falling și The Power of Play, lansată în 2025, precum și o colaboratoare constantă a publicațiilor The Wall Street Journal, The Institute for Family Studies și The Dispatch. A apărut la CBS, Fox News și în podcastul The Diary of a CEO. Erica este fondatoarea Attachment Circles, face parte din consiliul consultativ al ARC (Alliance for Responsible Citizenship) și a susținut prezentări la Organizația Națiunilor Unite pe teme legate de dezvoltarea copilului și sănătatea emoțională. Locuiește în New York City împreună cu soțul ei și cei trei copii ai lor, acum tineri adulți.

Locul în care părinții se simt mai puțin singuri pe drumul creșterii copiilor

ParentED Fest s-a născut dintr-o călătorie personală a doi părinți, Diana și Bogdan Bălan, aflați la o răscruce de drumuri, căutând îndrumare într-o lume plină de zgomot, opinii și sfaturi contradictorii despre creșterea copiilor. Misiunea și viziunea celor doi fondatori este să aducă mai aproape de părinți educația bazată pe știință și condusă de emoții, astfel încât fiecare părinte să se simtă mai puțin singur pe drumul creșterii următoarei generații.

De la conferințe susținute de specialiști de top în parenting, neuroștiință și psihologie, până la workshopuri exclusive și momente de conectare umană, evenimentul creează un spațiu sigur și stimulant pentru învățare, reflecție și transformare personală.

ParentED Fest este organizat cu sprijinul Lidl Romania – Strategic Partner, Sanador – Healthcare Partner, Fundatia Kids Hero – Empowerment Partner, precum și de ThedaMar, Catena, Raiffeisen Bank.

ParentED Fest este furnizorul oficial de educație al Fundației Regale Margareta a Romaniei. Mai multe informații se regasesc pe https://parentedfest.ro.

Articol susținut de ParentED Fest