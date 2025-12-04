„Dovezi copleșitoare”. Concluziile anchetei din Marea Britanie despre otrăvirea cu Noviciok a fostului agent dublu Serghei Skripal de către GRU

Amiralul Igor Kostyukov (stânga), șeful serviciului rus de informații militare GRU (agenția de spionaj care l-a asasinat pe fostul spion Serghei Skripal), fotografiat alături de președintele Vladimir Putin. FOTO: Alexei Druzhinin / WillWest News / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin trebuie să fi ordonat atacul cu substanța neurotoxică Noviciok asupra agentului dublu rus Serghei Skripal în 2018, într-o demonstrație „nesăbuită” de putere care a dus la moartea unei femei nevinovate, a concluzionat joi o anchetă publică efectuată de Marea Britanie, scrie Reuters.

Skripal a fost găsit împreună cu fiica lui, Iulia, inconștient pe o bancă publică din orașul Salisbury, din sudul Angliei, în martie 2018, după ce agentul neurotoxic Noviciok a fost aplicat pe mânerul ușii de la intrarea în casa lui din apropiere.

Aproximativ patru luni mai târziu, Dawn Sturgess, în vârstă de 44 de ani, mamă a trei copii, a murit din cauza expunerii la acest tip de otravă, după ce partenerul ei a găsit o sticlă de parfum contrafăcută pe care spionii ruși o folosiseră pentru a introduce în țară agentul neurotoxic de uz militar, potrivit anchetei.

„Dovezi copleșitoare ale implicării statului rus”

Skripal, fiica lui și un ofițer de poliție care a mers la casa fostului colonel al agenției ruse de spionaj militar GRU au ajuns în stare critică din cauza efectelor otrăvii, dar și-au revenit.

În concluziile lui, președintele comisiei, fostul judecător al Curții Supreme din Marea Britanie Anthony Hughes, a declarat că este sigur că o echipă de ofițeri ai GRU a încercat să-l asasineze pe Skripal, care a vândut secrete rusești Marii Britanii și s-a mutat acolo după un schimb de spioni în 2010.

„Am ajuns la concluzia că operațiunea de asasinare a lui Sergei Skripal trebuie să fi fost autorizată la cel mai înalt nivel, de către președintele Putin”, a declarat Hughes, în raportul său.

„Dovezile că acesta a fost un atac al statului rus sunt copleșitoare”, a adăugat Hughes.

Moscova a negat întotdeauna orice implicare, calificând acuzațiile drept propagandă anti-rusă. Ambasada Rusiei la Londra nu a răspuns imediat la solicitarea de a oferi un punct de vedere.

Hughes a mai afirmat că cei doi ruși care au pus Noviciok pe ușa lui Skripal au aruncat sticla care conținea otravă fără să țină seama de pericolul pe care îl reprezenta pentru persoane nevinovate.

Ancheta a relevat că sticla de parfum contaminată conținea suficientă otravă pentru a ucide mii de oameni.

Aceste acțiuni „uimitor de imprudente” înseamnă că potențialii asasini, superiorii lor din GRU și cei care au autorizat atacul, până la Putin însuși, poartă responsabilitatea morală pentru moartea lui Sturgess, a spus Hughes.

Londra impune noi sancțiuni împotriva GRU

Poliția britanică i-a acuzat deja, în lipsă, pe cei trei membri din echipa GRU suspectați de asasinat.

Joi, guvernul a anunțat noi sancțiuni împotriva agenției de informații GRU și l-a convocat pe ambasadorul rus în legătură cu ceea ce a numit „campania continuă de activități ostile” a Moscovei.

„Marea Britanie va opune întotdeauna rezistență regimului brutal al lui Putin și va denunța mașinăria lui criminală pentru ceea ce este”, a declarat premierul britanic Keir Starmer, într-un comunicat.

Incidentul din Salisbury a declanșat cele mai mari expulzări diplomatice dintre Est și Vest de la finalul Războiului Rece și până atunci, iar relațiile dintre Moscova și Londra s-au deteriorat și mai mult după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, începută în februarie 2022, Marea Britanie oferind ajutoare militare importante Kievului.

Doi dintre rușii acuzați de Marea Britanie că au comis otrăvirea au apărut ulterior la televiziunea rusă pentru a nega implicarea, spunând că erau turiști nevinovați care vizitau catedrala orașului. Toți trei au negat orice fel de implicare.

Principalii suspecți în otrăvirea lui Skripal sunt doi presupuși agenți GRU care au intrat pe teritoriul Regatului Unit sub identitățile lui Aleksandr Petrov și Ruslan Boșirov – în realitate Anatoli Cepiga și Aleksandr Mîșkin.

Otrăvirea a fost „o declarație publică”

Hughes a afirmat că Rusia are un „apetit crescut pentru risc”, invocând anexarea peninsulei Crimeea și doborârea avionului de pasageri al Malaysia Airlines, ambele în 2014, și a spus că se aștepta ca atacul să fie o demonstrație vie a puterii ruse.

„Atacul asupra lui Serghei Skripal de către Rusia nu a fost, se pare, conceput pur și simplu ca o răzbunare împotriva lui, ci a constituit o declarație publică, atât pentru consumul internațional, cât și pentru cel intern, că Rusia va acționa decisiv în ceea ce consideră a fi propriile sale interese”, scrie în raport.

Deși Putin îl denunțase anterior pe Skripal ca trădător, ancheta a concluzionat că nu există nimic care să sugereze că agentul dublu ar fi fost în pericol iminent sau că s-ar fi putut face mai mult pentru a-l proteja.

Raportul de joi este a doua anchetă majoră care îl acuză pe Putin de atacuri pe teritoriul britanic împotriva unor presupuși dușmani.

O anchetă din 2016 a concluzionat că Putin a ordonat probabil asasinarea la Londra a lui Alexander Litvinenko, un disident rus și fost agent al serviciului de securitate FSB, prin folosire de poloniu-210 radioactiv.