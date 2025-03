Dr. Anca Ștefan este unul dintre specialiștii cunoscuți în domenul infertilității, o afecțiune care impactează milioane de oameni din întreaga lume. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) estimează că aproximativ una din șase persoane de vârstă reproductivă de pe mapamond se confruntă cu infertilitate de-a lungul vieții. Acest domeniu este extrem de sensibil, dar plin de satisfacții profesionale. ,,Cel mai important este momentul în care pacienții află că vor deveni părinți. Este o bucurie de neprețuit”, ne-a mărturisit dr. Anca Ștefan, medic specialist obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în tratamentul infertilității de cuplu și reproducere umană asistată, la Fertility Institute.

Pasiunea Ancăi Ștefan pentru ginecologie a însemnat un drum lung de studiu intens și o dorință continuă de perfecționare, având un scop clar: să ajute cât mai multe cupluri să-și împlinească visul de-a aduce copii pe lume.

„Mi-am dorit de mic copil să devin medic ginecolog și este extraordinar să faci ce îți place și ce ai visat de când erai preșcolar, chiar dacă părinții, rudele ți-au explicat ce implică viața de medic. Medicii urmează o pasiune pentru viață și oameni, pasiune consumatoare pe majoritatea planurilor personale”, ne-a mărturisit dr. Anca Ștefan.

„Fiecare provocare m-a ajutat să devin medicul care sunt astăzi”

Deși a fost avertizată de familie asupra sacrificiilor pe care trebuie să le facă pentru o carieră medicală, pasiunea sa pentru viață și oameni a fost mai puternică. Medicina reproductivă a atras-o prin complexitatea sa, integrând multiple domenii: endocrinologie, chirurgie, embriologie, andrologie, imunologie și psihologie.

„Această specializare îmbină aspecte multiple ale medicinei – endocrinologie, ginecologie, chirurgie, embriologie, andrologie, imunologie, nutriție și chiar psihologie – ceea ce o face extrem de interesantă și dinamică. În plus, progresul tehnologic în domeniul reproducerii umane asistate deschide mereu noi posibilități, ceea ce înseamnă că pot oferi pacienților soluții din ce în ce mai eficiente. Am ales medicina reproductivă pentru că am văzut cât de profund personală și emoționantă este această călătorie pentru fiecare individ și familie”, ne-a spus dr. Ștefan, care se hrănește cu bucuria de pe chipurile cuplurilor atunci când află că vor deveni părinți.

Drumul profesional al dr. Anca Ștefan a început la Iași, unde a studiat Medicina. A efectuat rezidențiatul în obstetrică-ginecologie atât în România, cât și în Germania, iar interesul pentru infertilitate a apărut în timpul anilor de formare, când a avut ocazia să lucreze cu paciente care se confruntau cu această problemă. „Am urmat stagii internaționale și cursuri pentru a aprofunda reproducerea asistată, embriologia și endocrinologia reproductivă”, ne-a povestit medicul care a ales Fertility Institute pentru abordarea sa inovatoare, bazată pe tehnologii de ultimă generație și empatie profundă pentru pacienți.

„Fertility Institute a fost alegerea pentru următorul pas în cariera mea. Aici am găsit nu doar tehnologie de vârf și o echipă medicală de elită, ci și o abordare umană, multidisciplinară, centrată pe pacient, ceea ce mi-a confirmat că sunt în locul potrivit. Drumul nu a fost ușor, dar fiecare provocare m-a ajutat să devin medicul care sunt astăzi”, ne-a explicat medicul, motivat în continuare de dorința de a face diferența în viața cuplurilor și de a le oferi cea mai bună șansă de a-și împlini visul de a avea un copil.

Infertilitatea, o provocare medicală și emoțională

Definiția dată de OMS infertilității arată că este vorba despre o boală a sistemului reproducător masculin sau feminin, definită prin eșecul de a obține o sarcină după 12 luni sau mai mult de act sexual regulat neprotejat. Infertilitatea poate apărea din cauza unor factori masculini, feminini sau inexplicabili și este o adevărată provocare medicală și emoțională.

„Infertilitatea nu are o soluție universală, așa că fiecare caz este abordat individual, în funcție de cauzele identificate și de istoricul medical al pacienților. În primul rând, mă asigur că pacienții înțeleg fiecare pas al investigațiilor și al tratamentului, explicându-le opțiunile medicale și pașii următori într-un limbaj accesibil. De multe ori, anxietatea și stresul apar din necunoaștere sau din lipsa de claritate. Printr-o comunicare deschisă și transparentă, medicul le poate oferi încrederea că pot lua decizii informate și că sunt parte activă în procesul lor de îngrijire. Știu cât de greu este să treci printr-un proces de Fertilizare in Vitro, mai ales când rezultatele nu vin imediat. De aceea, încerc să le ofer pacienților o perspectivă realistă, explicându-le că, de multe ori, succesul necesită mai multe încercări și multă răbdare. Uneori, un simplu gest de încurajare sau o discuție mai lungă în care să ne concentrăm pe temerile și nevoile cuplului pot face o mare diferență. Respectul, răbdarea și susținerea continuă sunt esențiale pentru a-i ajuta să treacă prin acest drum anevoios”, a explicat dr. Ștefan.

Îngrijirea fertilității cuprinde prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infertilității, dar fiind și o experiență emoțională, care poate aduce multă frustrare, anxietate și chiar suferință pentru cupluri, este necesară combinația dintre expertiza medicală și sprijinul emoțional. Fiecare cuplu are un traseu diferit, iar înțelegerea temerilor și așteptărilor lor este esențială pentru a construi o relație de încredere.

„Eu le recomand, atunci când este necesar, să colaboreze cu un psiholog specializat în infertilitate, pentru a-i ajuta să gestioneze mai bine stresul și impactul emoțional al tratamentului”, a subliniat medicul.

Infertilitatea nu este doar o problemă a femeii!

Asociația Americană de Medicină reproductivă atrage atenția că infertilitatea afectează în mod egal bărbații și femeile. În cuplurile care se confruntă cu infertilitate, aproximativ 35% se datorează factorilor masculini, 35% se datorează factorilor feminini, 20% din cazuri au o combinație de factori atât masculini, cât și feminini, iar 10% sunt cauze inexplicabile. „Unul dintre cele mai răspândite mituri despre infertilitate este că infertilitatea este doar o problemă a femeii. Realitatea: infertilitatea afectează aproape în mod egal atât femeile, cât și bărbații”, ne-a mai spus dr. Ștefan, care consideră acest mit periculos pentru că poate duce la sentimente de vinovăție și stigmatizare a femeii, întârzie diagnosticul corect – mulți bărbați evită investigațiile, crezând că problema este exclusiv feminină.

„În unele cupluri, lipsa unei evaluări complete poate duce la ani de tratamente ineficiente. Abordarea infertilității trebuie să fie întotdeauna de cuplu. Evaluarea ambilor parteneri este esențială pentru a identifica rapid cauza și a alege tratamentul potrivit”, a semnalat specialista în infertilitate.

Miturile legate de FIV, demontate de medic

În ultimii ani, tratamentul infertilității a cunoscut progrese semnificative de la personalizarea tratamentelor, prin testări noninvazive și abordări adaptate fiecărei paciente, folosirea unor metode avansate de crioprezervare pentru o rată mai mare de succes, până la screening genetic pentru identificarea mutațiilor genetice care afectează fertilitatea și folosirea inteligenței artificiale în selecția ovocitelor și embrionilor.

Deși fertilizarea in vitro ( FIV) a devenit o procedură relativ frecventă și acceptată din punct de vedere medical pentru a ajuta cuplurile care se confruntă cu dificultăți de concepție, în multe societăți persistă încă anumite prejudecăți și stigmate legate de acest subiect.

„Fertilizarea in vitro (FIV) este un stigmat în multe societăți din cauza unor percepții greșite, influențe culturale, religioase și sociale. Acest stigmat poate afecta cuplurile care apelează la reproducerea asistată, făcându-le să se simtă izolate sau judecate. Pentru unii oameni, FIV este considerat un proces artificial sau «nenatural» tocmai din cauză că nu înțeleg mecanismele științifice din spatele acestei metode. Multe concepții greșite – precum ideea că bebelușii născuți prin FIV ar fi «diferiți» – provin dintr-o informare superficială sau incorectă, care întreține stigmatizarea”, a explicat dr. Anca Ștefan.

Unii oameni simt rușine sau consideră că vor fi judecați dacă recunosc că nu pot concepe pe cale naturală. Prin asociere, FIV ajunge să fie privită ca „ultima soluție” și poate fi încărcată de conotații negative, ca și cum ar reprezenta un eșec.

„În special în societățile tradiționale, ideea de a avea copii «în mod natural» este asociată cu împlinirea familială. Când un cuplu apelează la tehnici de reproducere asistată, presiunea socială și așteptările celor din jur pot crea sentimente de inadecvare sau de stigmat”, a explicat medicul.

FIV poate fi o procedură scumpă și complexă, ceea ce duce uneori la percepția că este „doar pentru cei cu posibilități financiare”. În realitate, multe cupluri care apelează la FIV fac eforturi considerabile (financiare și emoționale), iar lipsa de accesibilitate poate genera și mai multă stigmatizare sau invidie.

Pacienții tratați nu doar ca niște cazuri medicale, ci ca oameni cu nevoi și emoții

Fiecare caz în care se obține o sarcină sănătosă este special pentru dr. Ștefan. Însă, cele mai emoționante sunt cazurile dificile, cu pierderi anterioare de sarcini sau cu patologii complexe. „Majoritatea cuplurilor care ajung să efectueze proceduri de fertilizare in vitro sunt cazuri dificile pentru că patologiile au diferite grade de afectare. Nu avem un caz dificil, ci 90% sunt cazuri dificile, deoarece patologiile sunt diferite față de acum 10 ani, de exemplu. Medicina a evoluat, diagnosticele sunt complexe și astfel apare și complexitatea lor”, a precizat medicul.

Un exemplu impresionant din cazuistica dr. Anca Ștefan este cel al unei paciente cu lupus, hipertensiune și anevrism cerebral, care a devenit mamă datorită unei abordări multidisciplinare atente.

„Îmi amintesc ca și cum s-ar fi întâmplat ieri de o pacientă de 32 ani, cunoscută cu endometrioză grad 2, o trompă nepermeabilă și care avea un partener cu ușoară modificare a spermogramei, infertilitate primară de 3 ani. Dorim rapid o sarcină, mi-au spus la prima consultație. Dar din ce a relatat pacienta ca simptomatologie, avea o valoare tensională mare, chiar și în cabinet avea valori foarte mari. Se știa de la 27 ani, dar nu o supăra hipertensiunea arterială și nu avea o cauză identificată”, a povestit specialista în infertilitate, care i-a indicat câteva investigații și a insistat asupra unor patologii suspectate.

În 2 luni i s-a pus femeii diagnosticul de lupus eritematos sistemic, o boală autoimună ce poate avea complicații pe diferite organe și sisteme. După ce tânăra a fost evaluată și a primit avizul final multidisciplinar de a putea purta o sarcină, medicul ginecolog a ales un protocol adecvat pentru a nu risca activarea bolii de bază.

„Monitorizarea sarcinii a fost extrem de atentă și cuplul a reușit să își îndeplinească visul cu protejarea primordială a sănătății mamei” a declarat dr. Anca Ștefan, care, în astfel de cazuri, trebuie să rezolve un adevărat puzzle, să încerce să nu facă rău, în primul rând, din dorința de a face o procedură necesară, astfel colaborarea interdisciplinară este absolut necesară.

La Fertility Institute, cuplurile au parte de suport personalizat pe durata tratamentului, de tehnologii de ultimă generație și echipe multidisciplinare, de consiliere psihologică pentru reducerea stresului, de comunicare continuă cu un coordonator de caz și de urmărire post-tratament pentru monitorizarea evoluției sarcinii. „Consider că aceste elemente combinate fac ca pacienții să simtă că sunt tratați nu doar ca niște cazuri medicale, ci ca oameni cu nevoi și emoții”, este părerea ginecologului.

Un mesaj pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea

„Nu sunteți singuri. Foarte multe cupluri trec prin aceeași provocare ca voi!”, transmite dr. Anca Ștefan românilor care se confruntă cu infertilitate, spunându-le că frica și ezitarea sunt firești, pentru că vor începe un drum nou și plin de emoții odată cu prima consultație la un specialist în infertilitate.

„Consultația nu înseamnă doar «vești bune» sau «vești rele», ci mai ales o șansă de a primi răspunsuri, îndrumare și de a vă construi un plan, împreună cu specialiști care vă înțeleg temerile și vă respectă dorințele”, a afirmat medicul.

Prin pasiune, expertiză și empatie, dr. Anca Ștefan continuă să transforme visurile pacienților săi în realitate, oferindu-le cea mai prețioasă recompensă: șansa de a deveni părinți.

Articol susținut de Regina Maria