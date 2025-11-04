Dr. Anca Tâu, coordonatoarea primului Centru de Cardio-Oncologie din România acreditat internațional: „Pacienții care trec prin tratamente oncologice trebuie să știe că inima lor are nevoie de atenție”

Tratamentele oncologice pot produce afectare miocardică, hipertensiune arterială sau aritmii, uneori chiar și la ani distanță de la finalizarea tratamentului, așa că pacienții au nevoie de monitorizare cardiacă perioadică/Foto: Shutterstock

Aproximativ 21% dintre pacienții cu cancer au deja o boală cardiovasculară concomitentă, înainte de începerea tratamentului oncologic, iar una din șase persoane tratate pentru cancer prezintă modificări imagistice ale funcției cardiace asociate terapiei oncologice, conform unei meta-analize care a inclus peste 22.000 de pacienți oncologici. În acest context a apărut nevoia unei noi specializări medicale – cardio-oncologia. „Scopul cardio-oncologiei nu este să oprim tratamentul oncologic, ci să-l ajutăm pe pacient să îl finalizeze cu succes. Monitorizăm inima înainte, în timpul și după terapie, astfel încât să prevenim complicațiile și să adaptăm tratamentul la nevoile fiecărui pacient”, subliniază dr. Anca Tâu, medic primar cardiolog și coordonatoarea primului Centru de Cardio-Oncologie acreditat IC-OS din România, care se află în cadrul Policlincii Regina Maria Floreasca din București. Medicul explică ce înseamnă această specializare și acreditarea pe care centrul a obținut-o recent.

Cardio-oncologia reprezintă o subspecialitate medicală aflată la intersecția dintre cardiologie și oncologie, apărută din necesitatea de a proteja inima pacienților oncologici în timpul tratamentelor anti-cancer. Evoluția terapiilor oncologice a dus la o creștere semnificativă a ratei de supraviețuire, însă unele dintre aceste tratamente pot afecta funcția cardiacă, ceea ce impune o monitorizare specială, dar și o colaborare permanentă între cardiolog și oncolog.

De ce este inima vulnerabilă în timpul tratamentelor oncologice?

Dr. Anca Tâu, medic primar Cardiologie și Medicină internă, a primit recent Diploma de Excelență la categoria „Medicul Anului” în cadrul Romanian Healthcare Awards 2025, pentru proiectul „Primul Centru de Cardio-Oncologie acreditat IC-OS din România”. Este o speranță pentru pacienții oncologici din România care au inima vulnerabilă, în condițiile în care multe dintre medicamentele folosite în tratamentul cancerului pot fi cardiotoxice, afectând mușchiul inimii sau determinând tulburări de ritm. Antraciclinele, terapiile țintite și imunoterapiile pot produce afectare miocardică, hipertensiune arterială sau aritmii, uneori chiar și la ani distanță de la finalizarea tratamentului.

Prin evaluarea și monitorizarea atentă a pacienților, aceste riscuri pot fi identificate precoce și gestionate fără a întrerupe terapia oncologică.

„Mă gândesc cu mare plăcere la o doamnă tânără pe care am avut-o în grijă în urmă cu vreo 3-4 ani. Avea un cancer de sân și era mama unui băiețel de 3 ani. Vă dați seama că nu e vorba numai de boala în sine – oricât ai încerca să spui unui pacient că o să fie bine, lucrurile acestea au un impact foarte mare psihologic. Emoția, grija și toate sentimentele pe care nu le putem noi cuantifica în scoruri de risc sunt extrem de vii. A supraviețuit și, mai mult decât atât, s-a vindecat din punct de vedere oncologic. În fiecare an vine la evaluare cardiologică și îmi povestește cât de important a fost suportul pe care l-a primit. Pe parcursul terapiilor oncologice a avut nevoie de medicație de susținere, a avut complicații legate de toxicitatea tratamentului asupra cordului, dar a reușit să le depășească. Acum își crește copilașul și e foarte bine,” a mărturisit dr. Anca Tâu.

La Policlinica Regina Maria Floreasca, primul Centru de Cardio-Oncologie din România acreditat internațional IC-OS

Primul Centru de Cardio-Oncologie acreditat IC-OS (International Cardio-Oncology Society) funcționează în Policlinica Regina Maria Floreasca și a fost recunoscut la nivel internațional cu Silver Status – Centre of Excellence, confirmând respectarea celor mai înalte standarde și protocoale pentru investigație, diagnostic, tratament și monitorizare a pacienților oncologici din perspectiva riscului cardiovascular. Este primul centru din România care primește acest statut.

„Această acreditare reprezintă o confirmare a bunelor practici medicale, bazate pe ghiduri internaționale. Există protocoale clare, standardizate, pentru evaluarea și monitorizarea pacientului oncologic, astfel încât tratamentele să poată fi duse la bun sfârșit în siguranță”, explică dr. Anca Tâu.

Cum se desfășoară îngrijirea într-un centru de cardio-oncologie?

În cadrul Centrului de Cardio-Oncologie, pacienții sunt evaluați de o echipă mixtă formată din cardiologi și oncologi. Încă de la începutul tratamentului oncologic, se calculează un scor de risc cardiovascular, care ține cont de istoricul medical, profilul metabolic și tipul de medicație urmată. Pe baza acestui scor, se stabilește un plan de monitorizare personalizat – cu controale la 3 sau 6 luni, în funcție de tipul tratamentului.

Evaluarea include:

ecocardiografie (inclusiv strain longitudinal global, care poate detecta afectări subclinice);

electrocardiogramă (ECG);

analize de sânge pentru biomarkeri cardiaci (troponină, NT-proBNP);

investigații imagistice avansate, precum RMN cardiac sau CT, în cazurile complexe.

„Este o medicină personalizată, adaptată fiecărui pacient. Ceea ce se potrivește unuia poate fi nepotrivit altuia, de aceea este esențială această evaluare complexă și colaborarea strânsă între cardiolog și oncolog”, a precizat medicul cardiolog.

Grija pentru pacienți și supraviețuitori

Pe lângă pacienții aflați în plin tratament, centrul oferă monitorizare și pentru supraviețuitorii cancerului, care pot dezvolta afecțiuni cardiovasculare la ani după terminarea terapiei. Astfel, ei beneficiază de programe de urmărire periodică, adaptate la istoricul și tratamentele urmate.

„Am pacienți pe care îi urmăresc de ani de zile. Avem pacienți vechi, avem pacienți noi, pe care îi urmărim și care vin la controale și cu ajutorul medicului oncolog reușim să-i susținem. Pacienții care au trecut prin tratamente oncologice trebuie să știe că inima lor are nevoie de atenție și după încheierea terapiei. Scopul nostru este ca ei să poată trăi nu doar fără boala oncologică, ci și cu o funcție cardiacă protejată”, povestește dr. Anca Tâu.

Supravieţuitorii de cancer, risc de boli cardiovasculare mai mare

În ultimele decenii, progrese semnificative au schimbat istoria pacienților cu cancer, astfel că există un număr tot mai mare de supraviețuitori. Până în 2026, datele din SUA sugerează că 20,3 milioane de oameni vor supraviețui cancerului, iar în2030 vor fi 21,6 milioane de oameni.

Această creştere a supravieţuitorilor expune o categorie largă de oameni la riscuri cardiovasculare, atât din cauza terapiei oncologice (toxicitate directă), cât şi din cauza factorilor de risc pre-existenţi şi a îmbătrânirii populaţiei. Societatea Americană de Cancer atrage atenția asupra datelor recente care sugerează că pacienţii cu cancer au un risc semnificativ mai mare de apariţie a afecţiunilor cardiovasculare decât populaţia generală. De exemplu, un studiu a constatat că supravieţuitorii de cancer au un risc de boli cardiovasculare mai mare cu 42% faţă de cei fără cancer astfel că ar putea necesita o prevenție mai agresivă a bolilor cardiovasculare.

