Dr. Bogdan Popescu, chirurg la Regina Maria: „Cu ajutorul chirurgiei robotice, putem aborda toate tipurile de hernii abdominale”. Care sunt avantajele acestui tip de operație

Herniile abdominale sunt foarte frecvente, în special în rândul bărbaților. Ele apar atunci când straturile peretelui abdominal sunt slăbite sau se rup. Țesuturi, cum ar fi grăsimea sau intestinul, ies prin orificii preformate și formează un fel de sac sub piele, care poate începe ca o umflătură mică, dar care în timp poate crește destul de mare. De obicei, singurul simptom al unei hernii abdominale este o umflătură, care se vede doar atunci când persoana respectivă face un efort. „Când identifică primele semne ale unei hernii, pacienții ar trebui să se prezinte cât mai repede pentru un consult medical, pentru că diagnosticând o hernie la timp, se poate scădea din timpul intervenției chirurgicale făcând și riscurile acestei intervenții să fie cât mai mici”, a atras atenția dr. Bogdan Popescu, medic primar Chirurgie Generală la Spitalul Euroclinic din București, parte din Rețeaua de Sănătate Regina Maria.

Cei mai multi oameni observă, de obicei, doar o umflătură la nivelul abdomenului și nici pe aceea nu o văd oricând. Uneori, hernia este vizibilă numai când persoana tușește puternic sau ridică obiecte grele. Pe unii nu-i deranjează și își împing umflătura înapoi în abdomen. Însă există și situația în care o hernie poate fi sensibilă la atingere și provoacă durere constantă, fiind asociată cu greață și vărsături.

„Dacă hernia dă simptome înseamnă că e deja complicată și nu vrem să ajungă pacientul acolo, fiindcă într-o hernie complicată lucrurile sunt mult mai dificile atât pentru noi, medicii, cât și pentru recuperarea pacientului”, a mai spus chirurgul Bogdan Popescu.

Tipuri de hernii abdominale și soluțiile chirurgicale

Medicul chirurg este cel care stabilește diagnosticul de hernie în urma unei examen fizic și uneori și după efectuarea unor investigații suplimentare. Sunt mai multe tipuri de hernii abdominale, la fel și operațiile care se pot face pentru a le rezolva.

Hernia inghinală este cel mai frecvent tip de hernie. Majoritatea herniilor inghinale apar la bărbați iar majoritatea celor care apar la femei sunt cele femurale. Între 10 și 15% dintre bărbați și 2% dintre femei vor dezvolta hernii inghinale în timpul vieții.

„Hernia inghinală reprezintă o umflătură la nivelul zonei înghinale care poate fi dureroasă sau nu, dar cu ajutorul chirurgiei robotice și a robotului daVinci Xi putem aborda toate herniile abdominale, inclusiv pe acestea”, a precizat dr. Popescu.

Hernia ombilicală este acea hernie apărută în jurul ombilicului, dar nu numai. Poate apărea pana la 2 cm distanță de ombilic, pe linia mediană a abdomenului. Este mai frecventă la bebeluși, dar aproximativ 10% dintre bărbați și femei pot să dezvolte o hernie ombilicală în timpul vieții.

,,Herniile ombilicale arată ca o umflătură la nivelul zonei ombilicale. Ele sunt de diferite dimensiuni. Pe cele de dimensiuni mai mari este mult mai ușor să abordăm cu ajutorul chirurgiei robotice”, a spus dr. Popescu.

Hernia incizională (eventrația) este o proeminență printr-o cicatrice care se formează în urma unei intervenții chirurgicale, prin penetrarea anselor intestinale sau a grăsimii intraabadominale la nivelul unei cicatrici din peretele abdominal. Acest tip de hernie se poate dezvolta, câteodată imediat, sau după mai mulți ani de la realizarea intervenției chirurgicale. Aproximativ 25% până la 30% dintre pacienți vor dezvolta o hernie incizională atunci când apare o infecție a plăgii după o intervenție chirurgicală abdominală.

„Indiferent că vorbim despre o intervenție de chirurgie generală, de chirurgie urologică sau chiar de chirurgie ginecologică, acestea produc o incizie la nivelul peretelui abdominal antero-lateral, din care vor putea apare hernii incizionale (eventrații)”, a explicat chirurgul.

Hernie femurală: se dezvolta chiar sub pliul inghinal, în mijlocul coapsei, unde artera și vena femurală părăsesc abdomenul pentru a-și urma cursul la nivelul piciorului. Această hernie este mai frecventă în rândul femeilor.

Hernia hiatală este acea hernie în care o parte din stomac (cel mai frecvent) migrează din abdomen în torace, printr-o mică deschidere a diafragmului. Acest lucru face ca acidul din stomac să ajungă mai ușor în esofag.

„Hernia hiatală reprezintă defectul din muşchiul diafragm ce desparte plămânii de cavitatea abdominală”, a completat medicul.

Hernia sportivilor este de obicei o ruptură în țesutul moale din abdomenul inferior sau zona inghinală. Se pot rupe mușchi, tendoane, ligamente din abdomenul inferior. Aceste hernii sunt cauzate de mișcări repetitive sau rapide de la răsucirea șoldului sau a pelvisului, care pot apărea după practicarea sporturilor de competiție precum: fotbal, hochei, baseball.

Herniile abdominale pot fi reparate prin intervenții chirurgicale care implică cusături sau plasă implantată în peretele abdominal. Intervenția chirurgicală poate implica o incizie deschisă sau poate fi făcută prin laparoscopie, în care un tub subțire iluminat este introdus printr-o incizie mică, dar și prin chirurgia robotică.

„Cu ajutorul chirurgiei robotice, putem aborda toate tipurile de hernii abdominale, de la herniile inghinale, herniile incizionale, adică herniile după o intervenție chirurgicală, până la herniile hiatale. Am operat cu robotul o hernie care în mod normal, clasic ar fi durat 4 ore, dar robotic a durat mult mai puțin. Pe lângă faptul că pacientul stă intubat, dacă este vârstnic are probleme din cauza anesteziei de durată. În astfel de cazuri chirurgia robotică are mai multe avantaje față de chirurgia laparoscopică și bineînțeles față de cea clasică”, a precizat dr. Bogdan Popescu.

Pentru chirurg, robotul este un instrument foarte util, fiindcă îi oferă o vedere tridimensională în abdomenul pacientului. În plus, brațele robotului pot să ajungă foarte departe în abdomenul pacientului și astfel chirurgul să poată opera în spații înguste.

Tratamentul herniilor abdominale: chirurgie și odihnă

Oricine are o hernie ar trebui să fie supus unei evaluări medicale. Scopul intervenției chirurgicale de reparare a herniei este de a închide sau a acoperi defectul herniei cu o tensiune minimă sau deloc, pentru a se asigura că aceasta nu reapare.

„Abordând intervenția chirurgicală la timp scădem riscurile operatorii și postoperatorii și ajutăm pacienții să se recupereze cât mai rapid, astfel încât și durerile să fie cât mai mici. Cu ajutorul robotului putem să evităm nervi, vase de sânge și să nu le lezăm”, a declarat medicul, care susține că pacienții operați robotic pleacă mult mai repede din spital.

După realizarea intervenției chirurgicale este nevoie de odihnă și de evitarea efortului fizic o perioadă de timp.

Este important să fie tratate herniile timpuriu pentru a preveni strangularea acestora. Acest lucru se întâmplă atunci când intestinul iese printr-o deschidere abdominală și apoi este ciupit. Fără flux sanguin, secțiunea intestinului mort poate elibera toxine mortale în fluxul sanguin. Herniile încarcerate și strangulare pot bloca intestinele. Acest blocaj se numește obstrucție intestinală și reprezintă o urgență chirurgicală care necesită evaluare și intervenție imediat pentru a salva organele care sunt blocate în defectul herniei.

Articol susținut de Rețeaua de Sănătate Regina Maria