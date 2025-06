Dr. Holhoș, rețeaua nr. 1 în oftalmologie din România, deschide cel mai mare spital de oftalmologie din Transilvania, cu o investiție de 6 milioane de euro

Rețeaua de Oftalmologie Dr. Holhoș, cea mai mare rețea de unități medicale de profil din România după cifra de afaceri și prima la nivel național în preferințele pacienților, deschide la Alba Iulia cel mai mare spital privat de oftalmologie din Transilvania, unde pacienții vor beneficia de îngrijire și intervenții chirurgicale realizate la standarde internaționale.

● Deschis la Alba Iulia, noul spital a fost realizat cu o investiție de aproximativ șase milioane de euro și este cel mai mare proiect dezvoltat până acum în cadrul rețelei Dr. Holhoș

● Este cel mai mare spital de oftalmologie din Transilvania, urmând a deservi pacienți din toată țara

● Spitalul dispune de patru săli de operații realizate la standarde internaționale și are o capacitate de 23 de paturi

● Pentru început, spitalul va oferi servicii de chirurgie oftalmologică, urmând a-și extinde aria de servicii medicale cu alte specialități

● Aici vor fi efectuate intervenții deosebit de complexe de chirurgie oftalmologică, pentru care este necesară spitalizarea pacienților

● De asemenea, spitalul este în curs de autorizare pentru realizarea operațiilor de transplant de cornee

● Cu 6 clinici, 14 cabinete de optică medicală și un spital, Dr. Holhoș este cea mai mare rețea de oftalmologie din România atât în funcție de cifra de afaceri (peste 11 milioane de euro anual), cât și ca număr de pacienți și număr al intervențiilor chirurgicale realizate anual

● Dr. Teodor Holhoș, fondatorul rețelei, a realizat anul trecut peste 5.500 de operații oftalmologice, o cifră record pentru acest domeniu

● Peste 220.000 de pacienți au trecut până în prezent pragul unei unități Dr. Holhoș

Investiție privată de 6 milioane de euro

Realizată integral din fonduri proprii, în urma unei investiții ce se ridică la circa șase milioane de euro, noua unitate spitalicească va fi cel mai mare spital de oftalmologie din Transilvania, cu patru săli de operații și 23 de paturi. Odată cu această inaugurare, rețeaua de unități medicale Dr. Holhoș își completează paleta de servicii, oferind toate tipurile de intervenții chirurgicale din sfera oftalmologiei: chirurgie refractivă cu laser (pentru corecția viciilor de refracție), intervenții pe retină, implanturi de cristalin, implanturi de lentile intraoculare, chirurgia glaucomului, vitrectomie, blefaroplastie, operații de crosslinking și alte operații deosebit de complexe, cum este transplantul de cornee, care în cadrul rețelei se va face exclusiv la noul spital din Alba Iulia.

Toate clinicile Dr. Holhoș oferă pacienților consultații cu decontare prin CNAS.

Patru săli de operații la standarde internaționale

Spitalul Dr. Holhoș din Alba Iulia dispune de un bloc operator dotat la standarde internaționale, cu centrală de tratare a aerului cu filtru HEPA și presiune pozitivă (peste 1 atm) în interiorul sălilor de operație, prevenind astfel apariția infecțiilor nosocomiale prin pătrunderea din exterior a germenilor patogeni.

Noua unitate va pune la dispoziția pacienților 22 de specialități medicale, cu posibilitatea ca paleta de servicii să fie lărgită în viitor: Oftalmologie, Pediatrie, Chirurgie generală, Ortopedie, Urologie, Chirurgie vasculară, Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, Medicină internă, Medicină fizică, Neurochirurgie, ORL, Gastroenterologie, Endocrinologie, Diabet/Boli metabolice/Nutriție, Alergologie, Pneumologie, Cardiologie, Ginecologie, Dermatologie, Chirurgie orală și maxilo-facială, Psihologie și psihiatrie și, respectiv, Psihiatrie pediatrică.

În prezent, lucrările sunt finalizate, la interior totul fiind deja gata. Deschiderea pentru pacienți este prevăzută pentru perioada imediat următoare, după obținerea ultimelor avize, prima specialitate medicală care va fi operațională fiind oftalmologia.

În săptămânile următoare vor fi anunțate celelalte specialități și calendarul după care acestea urmează să devină disponibile.

Transplant de cornee și intervenții chirurgicale complexe, la spitalul Dr. Holhoș

„Ca fiu al acestui oraș, născut și crescut în Alba Iulia, sunt foarte mândru că am reușit să finalizăm chiar aici, în urma unor eforturi întinse pe mai mulți ani, acest proiect al nostru, care încununează aproape 15 de ani de muncă în beneficiul pacienților noștri din Alba și din toată Transilvania”, declară dr. Teodor Holhoș, chirurg oftalmolog și fondatorul rețelei de clinici de oftalmologie care îi poartă numele. „Inițial, ideea dezvoltării unui spital privat a pornit de la dorința de a putea realiza operații oftalmologice care necesită spitalizare, cum este transplantul de cornee. Un alt motiv a fost că, deși am reușit să ajungem la un nivel de competență care ne permite să operăm cazuri deosebit de complexe, nu dispuneam de infrastructura necesară, respectiv de anumite condiții pe care le poate oferi doar un spital. Ulterior, pe măsură ce proiectul a căpătat o formă mai concretă, am luat decizia de a dezvolta un spital cu adresabilitate mai largă, care să găzduiască mai multe specialități medicale.”

Deschiderea spitalului Dr. Holhoș acoperă o nevoie acută a pacienților oftalmologici din Transilvania, unde până acum nu se puteau efectua transplanturi de cornee, deoarece acestea se pot realiza doar în mediu spitalicesc, cu internare și posibilitatea supravegherii postoperatorii a pacientului. În plus, în zonă nu există practic spitale private multidisciplinare care să aibă atât bloc operator, cât și paturi de spitalizare.

„La spitalul nostru, pacienții vor putea beneficia de servicii medicale de specialitate fără să se mai deplaseze la Cluj sau la Sibiu, deci accesul la tratamente va fi mult mai facil. De asemenea, vom avea și prețuri promoționale, și contracte cu CNAS, pentru că ne dorim să venim în întâmpinarea pacienților cu tot ce au aceștia nevoie, inclusiv facilitându-le accesul la sprijinul oferit de către stat”, mai spune dr. Holhoș.

Cea mai mare rețea de clinici de oftalmologie din țară, nr. 1 și în preferințele pacienților

Spitalul din Alba Iulia este cea mai mare investiție realizată de până acum în cadrul rețelei Dr. Holhoș. Cu șase clinici în Alba Iulia, Cluj-Napoca, Sibiu, Turda, Mediaș și Târgu Mureș, precum și 14 cabinete de optică medicală aflate de asemenea în localități din Transilvania, Clinicile de Oftalmologie Dr. Holhoș sunt în prezent cea mai mare rețea de oftalmologie din România atât în funcție de cifra de afaceri (peste 11 milioane de euro anual), cât și ca număr de pacienți și număr al intervențiilor chirurgicale realizate în fiecare an. Până în prezent, circa 220.000 de pacienți au beneficiat de consultații, îngrijiri, operații sau au realizat investigații de specialitate în cadrul unităților Dr. Holhoș. Numai în 2024, în clinicile rețelei au fost realizate, de către dr. Teodor Holhoș, aproximativ 5.500 de operații oftalmologice.

Până în prezent, investițiile totale în dezvoltarea afacerii depășesc 16 milioane de euro.

De asemenea, potrivit studiului „Piața serviciilor medicale de oftalmologie”, realizat pe baza unui sondaj online realizat de Reveal Marketing Research, Dr. Holhoș este brandul cel mai cunoscut de clinici de oftalmologie din România și preferința numărul 1 a pacienților de oftalmologie.

„Ne-am bucurat să primim inclusiv de la ZEISS certificarea care atestă că suntem numărul 1 în România”, spune dr. Teodor Holhoș.

La inaugurarea spitalului, ZEISS, lider mondial în optică și robotică medicală și partener de inovație și tehnologie al Rețelei Dr. Holhoș în România, a acordat partenerului său trofeul „Most Preferred Customer” și recunoașterea „Highest Volume Surgery in Romania”.

Clinicile Dr. Holhoș reprezintă cea mai mare rețea privată de clinici de oftalmologie din România, cu șase unități deschise în Alba Iulia, Sibiu, Mediaș, Turda, Cluj-Napoca și Târgu Mureș, la care se adaugă un spital multidisciplinar la Alba Iulia și 14 cabinete de optică medicală care funcționează în localități din județele Alba, Sibiu, Cluj și Mureș. Este, de asemenea, singura rețea de clinici de oftalmologie din țară care deține trei unități (la Târgu Mureș, Sibiu și Cluj-Napoca) unde se realizează operația SMILE Pro, cea mai rapidă și mai sigură intervenție chirurgicală cu laser din lume pentru corecția miopiei sau a astigmatismului miopic, operație care din 2025 este disponibilă și pentru pacienții cu hipermetropie (dioptrii cu plus), în premieră în Transilvania doar la clinicile Dr. Holhoș.

În clinicile Dr. Holhoș, toate intervențiile chirurgicale, inclusiv SMILE Pro, sunt realizate personal de către dr. Teodor Holhoș, pe bază de programare. Cu o activitate de peste 20 de ani în oftalmologie și peste 30.000 de operații realizate până în prezent, dr. Teodor Holhoș este unul dintre cei mai experimentați specialiști în chirurgia refractivă din România, fiind primul care a realizat în Transilvania operația SMILE Pro.

Până în prezent, în rețeaua Dr. Holhoș au fost tratați circa 220.000 de pacienți.

