Tratamentul cancerului pulmonar devine deosebit de complex atunci când tumora afectează structuri anatomice importante, iar intervenția chirurgicală este considerată prea riscantă sau imposibilă. Progresele chirurgiei toracice, de la tehnologia robotică la tehnicile avansate de rezecție și reconstrucție, oferă însă noi posibilități de tratament pentru anumite cazuri complexe. La Spitalul MONZA din București, parte a rețelei MONZA ARES, dr. Liviu Mugurel Bosînceanu, medic primar chirurgie toracică, abordează inclusiv cazuri oncologice de mare dificultate, pentru care o a doua opinie chirurgicală poate face diferența.

Cu peste 25 de ani de experiență, mai mult de 5.000 de intervenții de chirurgie toracică, majoritatea pentru cancer pulmonar, și activitate internațională în peste 35 de țări, dr. Liviu Mugurel Bosînceanu este specializat în intervenții complexe, inclusiv rezecții extinse și reconstrucții ale căilor respiratorii și vaselor pulmonare.

Din octombrie 2026, medicul s-a alăturat exclusiv echipei Spitalului MONZA, unde dispune de tehnologie robotică avansată, infrastructură chirurgicală de înaltă performanță și posibilitatea de a colabora cu specialiști de renume din neurochirurgie, chirurgie cardiovasculară, chirurgie ginecologică și alte specialități, pentru abordarea multidisciplinară a cazurilor complexe.

„Pentru a găsi soluții în cazurile cu adevărat complexe, trebuie să ai curajul să depășești abordările convenționale, să înveți permanent, să explorezi tehnici noi și să rămâi conectat la comunitatea medicală internațională. Robotul este doar un instrument în mâinile chirurgului. Nu tehnologia ia deciziile, ci medicul, cu experiența, pregătirea și capacitatea sa de a găsi soluții acolo unde abordările obișnuite nu sunt suficiente”, explică dr. Liviu Mugurel Bosînceanu.

Când chirurgia complexă poate salva un plămân

În cancerul pulmonar, dificultatea unei intervenții nu este determinată doar de dimensiunea tumorii, ci și de localizarea acesteia și de extinderea către bronhii, vasele de sânge sau alte structuri anatomice importante. În anumite situații, îndepărtarea tumorii poate necesita rezecții și reconstrucții de mare complexitate.

Printre tehnicile avansate utilizate se numără intervențiile de tip sleeve și double sleeve, care permit îndepărtarea segmentelor afectate de tumoră și reconstrucția bronhiilor și, după caz, a vaselor pulmonare. Pentru pacienții eligibili, aceste proceduri pot evita îndepărtarea întregului plămân, conservând o parte importantă din țesutul pulmonar funcțional.

La Spitalul MONZA, dr. Bosînceanu realizează astfel de intervenții reconstructive, inclusiv în cazuri oncologice dificile, unde obiectivul este îndepărtarea completă a tumorii, cu păstrarea, pe cât posibil, a funcției respiratorii.

O a doua opinie poate schimba opțiunile de tratament

Un caz considerat inițial inoperabil nu este întotdeauna lipsit de alternative chirurgicale. Decizia depinde de stadiul bolii, extinderea tumorii, starea generală a pacientului și posibilitatea realizării unei rezecții oncologice complete. În anumite situații, o reevaluare într-un centru cu experiență în chirurgia toracică de mare complexitate poate identifica soluții care nu au fost luate în calcul inițial.

A doua opinie nu garantează că intervenția va deveni posibilă, dar permite analizarea tuturor opțiunilor terapeutice, inclusiv a tehnicilor reconstructive avansate și a tratamentelor combinate.

Această abordare presupune colaborarea dintre chirurgi toracici, oncologi, pneumologi, specialiști în imagistică, anestezie și terapie intensivă, precum și alte specialități, în funcție de particularitățile fiecărui caz.

Chirurgie toracică avansată, la nivel internațional, aici, în România

Pacienții cu afecțiuni toracice complexe nu trebuie să caute neapărat soluții în străinătate. La Spitalul MONZA din București, aceștia au acces la un centru specializat în chirurgie toracică avansată, care reunește experiență chirurgicală internațională, tehnologie de ultimă generație și echipe multidisciplinare capabile să abordeze cazuri de mare dificultate.

Dr. Liviu Mugurel Bosînceanu a introdus chirurgia toracică asistată robotic în România în 2019, iar din 2021 contribuie, alături de prof. dr. Diego González Rivas, la dezvoltarea și perfecționarea chirurgiei toracice robotice uniportale la nivel internațional. Această tehnică, disponibilă în România DOAR LA MONZA, permite realizarea unor intervenții complexe printr-o singură incizie de aproximativ 4 cm, utilizând sistemul robotic da Vinci Xi.

În cazul unor patologii deosebit de dificile, intervențiile pot necesita reconstrucții extinse sau suport ECMO, un sistem de oxigenare extracorporeală care poate susține temporar funcția respiratorie și, în anumite situații, circulatorie. Infrastructura de chirurgie cardiovasculară și colaborarea dintre specialități permit abordarea integrată a acestor cazuri.

Pentru pacienții cu afecțiuni toracice complexe, existența unui centru specializat în România, care reunește experiență chirurgicală internațională, tehnologie avansată și echipe multidisciplinare, înseamnă acces la opțiuni de tratament de înaltă complexitate, fără ca deplasarea în străinătate să fie neapărat necesară.

Articol susținut de MONZA Ares