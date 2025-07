Dragoș Anastasiu: „Am avut zece zile să tragem frâna de mână a unei mașini care se îndrepta în zid”

Vicepremierul Dragoş Anastasiu a declarat, miercuri seară, la B1 TV, că România a avut la dispoziţie zece zile „să tragă frâna de mână a unei maşini care se îndrepta în zid”, el precizând că alternativa la măsurile fiscale ar fi fost o suferință mai mare, întinsă pe mai mulți ani.

„Noi am avut timp de zece zile să tragem frâna de mână a unei maşini care se îndrepta în zid. Şi zidul ăla se cheamă junk. Adică nerecomandat investiţiilor. Ei, că toţi cei care au fost în maşină, românii, s-au lovit la genunchi, au o vânătaie, le curge sânge la o rană, adică suferă, aşa este. Dar care era alternativa? Alternativa era să suferim dublu, triplu şi să nu ne mai revenim 15 ani. Ăsta este scenariul pentru care am fost obligaţi la acest pachet”, a afirmat Dragoş Anastasiu, citat de News.ro.

Vicepremierul a explicat că s-a decis în prima fază măriri de taxe şi nu reduceri de cheltuieli pentru că bugetul are nevoie rapid de mai mulţi bani.

„De ce acest pachet şi nu reduceri de cheltuieli în această fază? Pentru că toate măsurile astea luate sunt cu impact mare bugetar. Când creşte TVA cu 2%, se adună bani mulţi. Când creşte acciza cu 10%, se adună. Partea cealaltă, pe care populaţia o vede pe bună dreptate ca o lipsă imensă de echitate în România – faptul că există consilii de administraţie puse cum sunt puse, oameni care se duc din partide şi nu că se duc din partide, dar sunt incompetenţi şi foarte bine plătiţi, că ne pensionăm unii dintre noi la 48 de ani, că avem pensii de câte 5.000-6.000 de euro unii dintre noi – astea sunt percepute în mare parte ca o inechitate”, a afirmat vicepremierul Dragoş Anastasiu.

Acesta a precizat că toate aceste inechităţi vor fi remediate, dar nu a existat deocamdat timpul necesar. „N-am avut timpul necesar să facem acest lucru pentru că am tras o frână de mână, am căutat-o vreo zece zile, am găsit-o, am tras-o ca să nu intrăm în gard”, a mai declarat vicepremierul Dragoş Anastasiu.

Guvernul și-a asumat, luni, în Parlament, răspunderea pe primul pachet de măsuri, care prevede creşteri de TVA, taxe, accize şi alte măsuri.

Citește și Calendarul moțiunii de cenzură depuse de AUR împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Ultimele calcule înainte de vot

AUR a depus o moţiune de cenzură, care urmează a fi citită joi în Parmalent şi va fi votată luni. Dacă moţiunea nu trece, pachetul de măsuri se va considera a fi adoptat.