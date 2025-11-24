Dragoș Matei, Senior Head of Monetization and Goods OLX: „Siguranța Achiziției le oferă cumpărătorilor control asupra tranzacției”

OLX este una dintre cele mai utilizate platforme de cumpărături online din România. În acest context, ce v-a determinat să lansați „Siguranța Achiziției” și ce schimbare aduce aceasta în modul în care românii cumpără prin OLX?

Dragoș Matei: Am lansat „Siguranța Achiziției” ca răspuns la o nevoie reală a utilizatorilor de a cumpăra online în siguranță, mai ales în contextul creșterii numărului de tranzacții cu livrare prin platformă. OLX este un spațiu unde milioane de români cumpără și vând produse zilnic, iar prin această funcționalitate oferim un pas suplimentar de protecție și încredere.

Schimbarea majoră este că acum cumpărătorii au 24 de ore după primirea coletului pentru a verifica produsul și a confirma că acesta corespunde descrierii din anunț, înainte ca suma plătită să ajungă la vânzător.

Cum funcționează acest mecanism de protecție de 24 de ore oferită cumpărătorilor? Ce se întâmplă, pas cu pas, din momentul în care un utilizator comandă un produs până când confirmă că totul este în regulă?

Dragoș Matei: Procesul este simplu și complet integrat în platformă:

Cumpărătorul alege opțiunea „Cumpără cu livrare” și metoda de plată (serviciul „Siguranța Achiziției” acoperă toate achizițiile indiferent de modalitatea de plată preferată);

Produsul este livrat prin FAN Courier, iar sumele achitate sunt păstrate în siguranță prin PayU până la confirmare; cumparătorii au în continuare posibilitatea să verifice vizual conținutul coletului timp de 1 minut și să îl refuze pe loc dacă nu sunt mulțumiți de conținut;

După acceptarea coletului, cumpărătorul are 24 de ore pentru a verifica produsul;

Dacă totul este conform descrierii, confirmă comanda, iar plata este transferată automat vânzătorului;

Dacă produsul este deteriorat, incomplet sau diferit de cel comandat, utilizatorul poate raporta problema direct în aplicație și cere returnarea plății.

Siguranța tranzacțiilor online rămâne una dintre principalele preocupări ale cumpărătorilor. Ce impact estimați că va avea această funcționalitate asupra încrederii utilizatorilor în platformă și, implicit, asupra volumului de tranzacții realizate prin OLX?

Dragoș Matei: Ne așteptăm ca „Siguranța Achiziției” să crească semnificativ încrederea și frecvența achizițiilor prin Livrare cu Plăți OLX. Funcționalitatea oferă transparență totală și un sentiment real de control pentru cumpărător, ceea ce încurajează mai multe tranzacții online directe, nu doar simple contacte între utilizatori.

Dincolo de protecția cumpărătorului, cum beneficiază vânzătorii de acest sistem?

Dragoș Matei: „Siguranța Achiziției” aduce avantaje clare și pentru vânzători. În primul rând, aceștia au garanția că vor primi sumele colectate doar după ce cumpărătorul confirmă că produsul este în regulă, ceea ce elimină riscul unor reclamații nejustificate după finalizarea tranzacției.

De asemenea, întregul proces — de la comandă la livrare și eventualele sesizări — este gestionat direct prin platformă. Vânzătorul nu trebuie să negocieze sau să rezolve situații pe cont propriu, deoarece OLX intermediază comunicarea și se asigură că procesul este corect și transparent pentru ambele părți.

Nu în ultimul rând, întreaga experiență imbunatatita pentru cumparatori și creșterea gradului de încredere a acestora în serviciul Livrare prin Plăți OLX va genera mai multe tranzacții pentru vanzatori.

Pentru implementarea acestui sistem, OLX colaborează cu PayU și FAN Courier. Cum a decurs acest parteneriat și ce provocări tehnice ați întâmpinat în integrarea completă a procesului în platformă?

Dragoș Matei: Colaborarea cu PayU și FAN Courier a fost esențială pentru ca procesul să fie complet sigur și automatizat.

Integrarea presupune conectarea a trei fluxuri — comandă, plată și livrare — într-o singură experiență fluentă pentru utilizator.

Principala provocare tehnică a fost asigurarea unei comunicări perfecte între toate sistemele, astfel încât fiecare etapă (comandă, livrare, confirmare, plată) să se actualizeze în timp real.

Rezultatul este o soluție complet automatizată, care nu necesită intervenție manuală din partea utilizatorilor.

Poate „Siguranța Achiziției” să contribuie la creșterea încrederii în tranzacțiile digitale între persoane fizice? Există planuri de a introduce servicii suplimentare legate de siguranța tranzacțiilor sau de gestionarea retururilor?

Dragoș Matei: Da, acesta este unul dintre principalele obiective. OLX facilitează zilnic milioane de interacțiuni între persoane fizice, iar „Siguranța Achiziției” aduce un nivel suplimentar de protecție și transparență, ceea ce contribuie direct la creșterea încrederii în tranzacțiile digitale.

Continuăm să monitorizăm constant feedback-ul utilizatorilor și să optimizăm funcționalitatea astfel încât procesul de cumpărare și vânzare să rămână simplu, sigur și ușor de folosit.

Ce mesaj aveți pentru utilizatorii care încă ezită să cumpere online prin intermediul OLX? Cum îi convinge „Siguranța Achiziției” să aibă încredere că fiecare tranzacție este protejată?

Dragoș Matei: Pentru utilizatorii care încă ezită să cumpere online, mesajul OLX este unul simplu: „Siguranța Achiziției” le oferă control asupra tranzacției. Cumpărătorii pot verifica produsul înainte ca plata să fie finalizată.

Dacă articolul primit este diferit de descriere, incomplet, deteriorat sau nefuncțional, situația poate fi semnalată direct în platformă, iar suma plătită este returnată. Totul se desfășoară în interiorul OLX, într-un proces clar și ușor de urmărit.

Această funcționalitate aduce mai multă transparență și oferă utilizatorilor siguranța de care au nevoie pentru a cumpăra online cu încredere.

Articol susținut de OLX