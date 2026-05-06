Dragoș Pătraru a arătat mesajul pe care i l-a trimis lui Bolojan, după moțiunea care a trântit guvernul. Ce răspuns a primit

Jurnalistul Dragoș Pătraru a anunțat, în emisiunea „Starea Nației” de marți, că i-a trimis un mesaj text premierului Ilie Bolojan, imediat după ce moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost votată de Parlament și guvernul a fost demis. Pătraru a dezvăluit și răspunsul primit de la liderul liberal.

„I-am dat și eu un mesaj domnului Bolojan mai devreme și i-am zis că îl aștept la o discuție. Și mi-a și răspuns și mi-a zis că și vine. Bravo. Vreți să știți ce i-am scris domnului premier, după moțiune? Am zis așa: uite, ăsta e mesajul”, a spus jurnalistul, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube „Starea Nației”, arătând spre cameră schimbul de mesaje text cu șeful guvernului.

„Am zis: «Vă salut! Nu știu cât contează, voiam să vă spun doar atât, o voi spune și pe post azi: Ați avut dreptate cu ce mi-ați spus acum zece luni, că nu puteați umbla întâi aici, la avantajele și sinecurile mafiilor de partid, și apoi la populație (prin impunerea măsurilor nepopulare privind tăierile și creșterile de taxe și impozite, n.r.). Tot cred că ați greșit profund cu acele măsuri și că ați irosit șansa enormă de a avea poporul în sprijin, nu împotrivă, dar apreciez că v-ați ținut de cuvânt și ați umblat și aici (la sinecuri, n.r.) deși știați de urmează»”, a continuat Dragoș Pătraru.

Jurnalistul a dezvăluit și discuția avută în urmă cu zece luni cu premierul.

„Că asta mi-a zis acum zece luni, că dacă ar umbla… Eu am întrebat de ce nu umblă la bogăție, când m-a sunat să mă felicite pentru teatru (Teatrul Nației de la Ploiești, n.r.), pentru deschiderea teatrului – o adevărată nebunie pentru care o să plătim foarte scump în curând. Și am zis: «Dom’ne, nu faceți prostiile astea, să luați de la oameni și să puneți toată nota de plată în cârca populației. Umblați acolo unde sunt banii, la colectare, la colectare, la mafia de partid…». Și a zis: «Dacă umblu acolo, mă dau afară». Asta mi-a zis atunci (în urmă cu zece luni, n.r.)”, a mai povestit el, în emisiunea de marți.

Apoi, Dragoș Pătraru a dezvăluit și răspunsul primit de la Bolojan după votul de la moțiune.

„Și apoi i-am zis: «Poate acum acceptați să purtăm o discuție deschisă în fața oamenilor. Numai bine!». Mi-a răspuns: «Vorbim fără probleme. Am căutat să respect oamenii și angajamentele». Deci, vedem când o să avem un dialog”, a mai spus jurnalistul.

Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost votată marți de 281 senatori și deputați, ceea ce înseamnă că guvernul Bolojan a fost demis de Parlament.